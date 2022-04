Von Sebastian Lerche

Wiesloch/Zabkowice Slaskie. "Die haben gedacht, sie haben sich verlesen: Mit so einem Betrag haben sie nicht gerechnet." Sabine Pommrenke und Ines Adam von der Wieslocher Stadtverwaltung sowie Richard Ziehensack vom Freundeskreis der Städtepartnerschaften berichten im Gespräch mit der RNZ hocherfreut über den aktuellen Stand der Spenden für die Flüchtlingshilfe in der polnischen Partnerstadt Zabkowice Slaskie. Mehr als 100.000 Euro wurden inzwischen insgesamt überwiesen.

Die 17.000-Einwohner-Stadt ungefähr 60 Kilometer südlich von Breslau kümmert sich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine um eine wachsende Zahl von Geflüchteten. Inzwischen sind es über 600, überwiegend Frauen und Kinder. "Die meisten hatten nur eine Plastiktüte mit ein paar Habseligkeiten bei sich", weiß Pommrenke. "Und sie sind traumatisiert." Waren die Ukraine-Flüchtlinge zunächst privat bei Familien untergekommen, hat Zabkowice Slaskie inzwischen auch größere Gebäude und Hallen für sie geöffnet.

Die Geflüchteten müssen mit dem Nötigsten versorgt werden, so Ziehensack, allem voran Essen, Kleidung, Medikamente und Hygieneartikel, ferner Möbel und Haushaltsgeräte. Außerdem müssen die ärztliche Versorgung sichergestellt und die Kinder betreut werden: Zwei sind derzeit nach Ziehensacks Informationen in der Krippe, 31 im Kindergarten und 61 Kinder in der Grundschule.

Daher bat die Partnerstadt Wiesloch um Hilfe. Sachspenden aber über die weite Strecke zu transportieren, sie zu sortieren, zu lagern und zielgerichtet auszugeben, wäre nicht zu bewältigen. Und so flossen Hilfsgelder, Spenden von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Unternehmen der Weinstadt. Nicht ganz zwei Wochen nach dem ersten Aufruf Ende Februar waren es mehr als 35.000 Euro, zurzeit sind es rund 108.000 Euro. Allein 50.000 davon stammen vom Finanzdienstleister MLP.

Kinder müssen betreut, Sachspenden ausgegeben werden: Vor diesen und weiteren Herausforderungen stehen die Aktiven in Zabkowice Slaskie, die Geflüchteten aus der Ukraine helfen. Hochwillkommen sind da die Spenden von 108 000 Euro aus Wiesloch. Foto: privat

"Meine Tochter hat über Facebook davon erfahren, dass die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Zabkowice Slaskie angekommen sind", berichtet Sabine Pommrenke. Online habe man sich zwei Tage später, an einem Montag, mit Richard Ziehensack, Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Bürgermeister Ludwig Sauer zusammengeschlossen, außerdem mit dem Arbeitskreis Asyl und der Bürgerstiftung Wiesloch, die selbst 5000 Euro für die Partnerstadt zusagte. "Wir haben am selben Abend noch die Spendenaktion ins Leben gerufen, das ging unheimlich schnell", so Pommrenke.

"Wir sind sehr berührt von Ihrer Großzügigkeit", schreibt Bürgermeister Marcin Orzeszek. "Die Hilfe ist von unschätzbarem Wert: Danke für Ihre Offenheit, Ihre warmen Worte, Ihre großen Herzen." Die polnischen Ansprechpartnerinnen Halina Tokarczyk vom Städtepartnerschafts-Verein und Matylda Ciepierska von der Wirtschaftsförderung schildern in einer E-Mail Details zur Unterbringung der Geflüchteten und schreiben: "Wir möchten den Behörden und den Einwohnern der Stadt Wiesloch für all die materielle und geistige Unterstützung danken."

Die überwältigende Hilfsbereitschaft ist ein Echo des "sehr herzlichen Willkommens", das Wieslocherinnen und Wieslocher stets in Zabkowice Slaskie erleben. "Die geben alles, damit sich ihre Gäste wohlfühlen", so Pommrenke. Ziehensack bekräftigt: "Wir wurden sehr freundschaftlich aufgenommen, die haben sich immer sehr um uns bemüht", dabei denkt er vor allem an das bunte Programm mit Musik und Tanz und nicht zuletzt ans gute Essen.

Mit Zabkowice Slaskie, das früher, ab 1270, den klangvollen Namen Frankenstein trug, ging Wiesloch 1998 eine Partnerschaft ein, wie Ines Adam erläutert. Davor fanden bereits Schüleraustausche des Wieslocher Gymnasiums statt. Bei vergangenen Besuchen – vor der Coronakrise natürlich – standen das Kennenlernen und der Austausch im Vordergrund, meist zu bestimmten Themen, je nachdem, ob beispielsweise Feuerwehr, Sportverein, Kulturschaffende oder andere Gruppen die Wieslocher Delegation begleiteten. So nahmen Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung beispielsweise auch ein Team der Lebenshilfe mit, das in Dialog mit der polnischen Organisation zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung trat.

Die Besucherinnen und Besucher genossen in Zabkowice Slaskie beispielsweise die Landschaft am östlichen Rand des Eulengebirges, durch die sich eine alte Heeres- und Handelsstraße, die sogenannte Königsstraße Breslau-Prag zieht. Man besichtigte die Ruinen des Schlosses vom Anfang des 16. Jahrhunderts, die spätgotische Stadtpfarrkirche Sankt Anna oder den 34 Meter hohen "Schiefen Turm von Frankenstein", der dem Ort den Namen "Schlesisches Pisa" eintrug, und traf sich im neugotischen Rathaus mit seinem 75 Meter hohen Turm.

Dort fanden sachliche, von Verbundenheit geprägte Arbeitsbesprechungen statt – und sollen irgendwann wieder stattfinden, so Pommrenke. Darüber hinaus wurden private Kontakte initiiert. "Darum geht es bei der Partnerschaft: dass wir Menschen zusammenbringen." Und so seien über die Jahre "viele Freundschaften entstanden", berichtet sie. Die halte man über E-Mail und soziale Medien aufrecht. Oder auch per Telefon: Die Sprache stelle – dank Internet und vor allem dank einer Deutschlehrerin dort – keine Barriere dar. Ganz allgemein wachse das Verständnis für andere Länder und Kulturen, wenn man Menschen dort persönlich kenne, so Pommrenke, und das sei nicht nur angesichts des Kriegs von entscheidender Bedeutung.

"Mir sind die Begegnungen mit den Menschen aus Zabkowice Slaskie in bleibender, sehr guter Erinnerung", erzählt Bürgermeister Ludwig Sauer. "Herzlich, offen, engagiert und sehr gastfreundlich, so würde ich unserer Nachbarinnen und Nachbarn in Polen beschreiben. Ob dort oder hier, wir haben uns immer hervorragend verstanden und tolle Erlebnisse miteinander geteilt." Umso größer sei in diesen Tagen "unser Bedürfnis und unsere Verpflichtung, nun dort mitzuhelfen, wo Unterstützung dringend benötigt wird", erklärt Sauer. "Ich bin mehr als dankbar für die vielen Spendengelder aus der Wieslocher Bevölkerung, von Vereinen, Unternehmen und Organisationen, die jetzt direkt an Ort und Stelle eingesetzt werden können. Mein aufrichtiger Dank gilt aber auch den Menschen, die sich in Zabkowice Slaskie um die vielen Geflüchteten kümmern und ihnen Obdach gewähren."

Die in all den Jahren gewachsene Vertrauensbasis gibt allen Beteiligten ein gutes Gefühl. "Die Spenden kommen an und werden sinngemäß verwendet, das wissen wir", sagen Sabine Pommrenke und Richard Ziehensack. Zudem halten die Menschen in Zabkowice Slaskie Wiesloch mit Bildern auf dem Laufenden.

In eigener Sache erzählt Richard Ziehensack, dass er nach dem Tod des langjährigen Vorsitzenden Klaus Rothenhöfer der designierte Nachfolger im Freundeskreis der Städtepartnerschaften sei. Rund 50 Mitglieder, davon zehn besonders Aktive, habe der Freundeskreis, den es seit 1992 gibt. Jetzt wolle man sich bemühen, jüngere Hände zu finden, die mit anpacken. Mit Zabkowice Slaskie und Wieslochs anderen Partnerstädten wolle man nach der Coronazeit die Freundschaften wieder beleben und den Austausch frisch befeuern, gerade unter Jugendlichen. Der Wert des Verständnisses von Kultur, Geschichte und Leben anderer Länder sei nicht zu unterschätzen.