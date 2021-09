Von Sylvia Mutter

Wiesloch. Betritt man die Schreibmaschinen-Werkstatt von Oliver Mark, begibt man sich auf eine Zeitreise, man taucht ein in eine Vergangenheit, die noch gar nicht so lange zurückliegt. Der Wieslocher Schreibmaschinen-Enthusiast sammelt nicht nur, er wartet, repariert und nutzt diese einzigartigen Kulturgegenstände. Auch die Geräusche beim Tippen und das Klingeln beim Zurückschieben des Wagens versetzen einen sofort in die Vergangenheit, erinnern unweigerlich an "Papa, der am Schreibtisch sitzt und tippt".

Oliver Mark gehört eigentlich zu der Generation, die sich als erste für Computer begeisterte, er selbst besaß nie eine Schreibmaschine. Die Idee, sich damit zu befassen, kam durch den Film "California Typewriter" mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Dem Schauspieler hat er inzwischen geschrieben, jedoch noch keine Rückmeldung erhalten. Zum Filmproduzenten Richard Polt hat er jedoch Kontakt via Instagram.

Die durch den Film hervorgerufene Erinnerung an die einzige Schreibmaschine seiner Eltern, eine "Triumph Contessa", war ausschlaggebend. "Keine besondere Maschine, eine Standard-Reisemaschine der siebziger Jahre mit grauem Plastikgehäuse", meint Oliver Mark. Und dennoch weckte diese Erinnerung seine Faszination. So begannen seine Sammelleidenschaft, seine Online-Suche nach alten Schreibmaschinen, sein Faible fürs Sammeln und Reparieren.

Umgeben von seinen Schreibmaschinen ist Oliver Mark ganz in seinem Element. Voller Hingabe kümmert er sich um die Technik, verliert sich in Details, "bastelt" an kleinen Federmechanismen und Häkchen, ersetzt Lagerbügel, Typenhebel, tauscht Farbbänder aus – im wahrsten Sinne des Wortes ein "Typewriter Rescuer", also ein Schreibmaschinen-Retter. Das ist "sein Auftrag", das Logo mit dem Rettungsring Programm. Er schwärmt davon, wie eine Schreibmaschine das Leben bereichern kann. Die Geräte sind inzwischen zu seinem tagtäglichen Begleiter geworden. Sein ausgeprägtes Faible für die alten Maschinen, "jeder hat da so seine eigenen Schwerpunkte", seine Freude "am logischen Aufbau und der sichtbaren Mechanik" ist deutlich spürbar.

Ein Klassiker der Marke "Olympia". Foto: Mutter

"Bis in die siebziger Jahre wurden Schreibmaschinen von wirklich guter Qualität hergestellt, eigentlich unzerstörbar", erklärt er. "Und jede Maschine hat ein typisches Schriftbild, was sie eben so einzigartig macht." Und schon setzt er die Lupenbrille auf, die einer Taucherbrille ähnelt, um auch winzige Details der Tastenbeschriftung erkennen zu können. Sein Wissen bezieht er aus Handbüchern aus Amerika, die nachgedruckt werden.

Obwohl er sich selbst als "Nerd" bezeichnet – Oliver Mark ist begeisterter Blogger – betrachtet er mechanische Schreibmaschinen als Lösung vieler Probleme: "Probleme, die wir ohne Computer gar nicht hätten: Zeitverschwendung durch Ablenkungen im Netz, mangelnde Datensicherheit", sagt er. "Die Effizienz der modernen Computertechnologie bringt dich um, alles ist so schnelllebig und oberflächlich geworden, und die vermeintlich gewonnene Zeit dient ganz und gar nicht der Entspannung", urteilt Mark.

Der Vorgang des Schreibens auf einer Schreibmaschine ist seiner Meinung nach anders als das Schreiben mit einem Computer, von dem man "geführt" wird. Die Schreibmaschine ermöglicht mehr Kreativität und Eigeninitiative. "Man muss sich vor dem Schreiben Gedanken machen, eine Idee entwickeln, dann erst folgt der eigentliche Schreibvorgang." Auf diese Weise hatte er nach einer spontanen Idee eine Kurzgeschichte auf der Maschine geschrieben, die nach zwei bis drei Stunden fertig war, weitere folgten "und werden vielleicht sogar veröffentlicht".

Oliver Mark mit einer Schreibmaschine Typ "Corona". Foto: Mutter

Aus allen Epochen stammen die Relikte der Vergangenheit, insgesamt 27 Stück, die er auf engstem Raum vereint. Jedes für sich erzählt eine Geschichte. Das aktuell älteste Modell in seiner Werkstatt ist eine "Corona" von einer Frau aus der Eifel, dort stand das Vorkriegsrelikt viele Jahre als Dekorationsobjekt herum. Nun ist er dabei, sie zu reparieren – die Verdienste aus den Reparaturen gehen als Spende ins Ahrtal für die Opfer der Flutkatastrophe.

"Der Rolls Royce unter den Maschinen ist die ,Olympia’", erklärt Oliver Mark begeistert. Die "Hermes" sei vom Schreibgefühl her angenehm, die "Brother" ein japanisches Modell – allesamt Zeitdokumente. Seine älteste eigene Maschine stammt aus dem Jahr 1920, die bedeutendste ist die "Olympia SG-1", das Top-Modell der Olympia-Reihe. "Der industrielle Stil mit Hammerschlag-Lack gefällt mir besonders gut", beschreibt er. Daneben steht eine "Hermes Baby", die er für 20 Euro erworben hatte. Eine "Triumph Modell 10", die er von einer guten Freundin bekam, bezeichnet er als "wahre Entdeckung".

Im Vergleich zu den alten Maschinen seien die modernen, die nach Wiederaufnahme der Produktion neu gekauft werden können, nur billiges Plastik. Immerhin muss man 300 Euro für ein solches Modell hinblättern. Oliver Mark möchte all die Kostbarkeiten retten, etwas bewahren, der Nachwelt erhalten: "Es wäre dramatisch, wenn wir diese Maschinen verlieren würden."

Seine Sammelleidenschaft hat ein weiteres Interesse für historisch interessante Fakten geweckt. Im Haus der Großeltern, das er noch immer bewohnt, entdeckte er alte Füllfederhalter aus der Kaweco-Produktion in Wiesloch, die noch heute als Edelmarke verkauft werden. Die traditionsreiche industrielle Produktion in und um Wiesloch, wie Heidelberger Druckmaschinen und weitere alte Manufakturen, faszinieren den Enthusiasten. So besitzt er zwei Schreibmaschinen, die bei Karl-Ludwig Münnich in Heidelberg gekauft wurden und der heute völlig in Vergessenheit geraten ist. "Münnich war Autor, Mundartdichter und nicht zuletzt Schreibmaschinenverkäufer," weiß Oliver Mark.

Noch arbeitet er allein, es gibt nur eine kleine Szene von Schreibmaschinen-Enthusiasten. Er hat jedoch tolle Ideen, um der Öffentlichkeit die Geräte näherzubringen – wie zum Beispiel Treffen in Kneipen, bei dem jeder seine Maschine mitbringt und schreibt. Im Sommer wären Zusammenkünfte im Park möglich. Auch Büchereien oder Schulen kontaktiert er, um den Nachwuchs von der alten Technik zu begeistern. Die soziale Komponente spielt für Oliver Mark dabei eine große Rolle. Für das kommende Jahr plant er am 23. Juni 2022 ein sogenanntes "Type-In", also eine Zusammenkunft von Schreibmaschinen-Liebhabern aus der Region.

Jede und jeder, der die Liebe zu diesen Maschinen für sich entdeckt hat oder entdecken will, ist bei Oliver Mark herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen. Auch Leute, die eine alte Schreibmaschine besitzen, suchen oder reparieren möchten, "dürfen sich gerne bei mir melden", meint er, und setzt wieder seine "Taucherbrille" auf, bereit für den nächsten Ausflug in die Welt der Schreibmaschinen.