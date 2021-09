Von Sebastian Lerche, Sophia Stoye und Timo Teufert

Wiesloch. Den ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und SPD-Bundesvorsitzenden Kurt Beck verbindet eine langjährige politische Freundschaft mit dem Wieslocher SPD-Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci. Immer wieder unterstützt der 72-jährige Beck seinen Parteifreund im Wahlkampf. "Ohne Kurt Beck geht’s nicht", sagt Castellucci.

Am Dienstag hatten beide einen Wahlkampftermin in Eberbach, vorher waren die beiden SPD-Politiker in der RNZ-Redaktion in Wiesloch zu Gast. Im Gespräch geht es um die Lage der SPD, den chaotischen Abzug aus Afghanistan und mögliche Koalitionen nach der Bundestagswahl am 26. September.

Ihre Partei steht in den Umfragen derzeit so gut da wie schon lange nicht mehr. Wie erleben Sie diesen Aufwind gerade?

Beck: Bei den Veranstaltungen ist zu spüren, dass in den eigenen Reihen eine andere Stimmung da ist. Man musste vorher immer motivieren und die Leute aus einer gewissen Lethargie herausholen und jetzt spürt man eine Aufbruchstimmung.

Kurt Beck bei der Wieslocher RNZ - die Fotogalerie









Was meinen Sie, wird der Trend bis zum Wahlsonntag halten?

Castellucci: Ich mache seit Wochen jeden Tag Hausbesuche und da hat sich diese Stimmung schon abgezeichnet, bevor die Umfragen es bewiesen haben. Ich glaube, wir haben eine große Chance, dass wir verwirklichen können, was sich im Trend abzeichnet.

Steht aber im Wahlkampf nicht mehr Ihr Kanzlerkandidat im Mittelpunkt als die SPD-Themen?

Beck: Ich nehme den Wahlkampf politisch-inhaltlich stärker wahr, als es den Eindruck erweckt. Es wird über sehr politische Themen diskutiert, etwa beim Stichwort Miete oder Rente. Denn in Teilen der Union und der FDP wird ja die Rente mit 70 gefordert. Im Gespräch spielen solche Fragen eine Rolle – seltener in der medialen Darstellung. Aber auch die Pandemie und die Außenpolitik besorgen die Menschen.

Als Ministerpräsident galten Sie ja immer als sehr volksnah. Wie sehen Sie denn den digitalen Wahlkampf in Pandemiezeiten?

Beck: Ich glaube, dass die persönlichen Kontakte durch nichts Gleichwertiges zu ersetzen sind. Gerade wenn es um einen Abgeordneten geht, der sein Vertrauen bestätigen lassen und ausbauen will. Es ist etwas anderes, wenn man jemanden anschaut und miteinander redet oder ob man Informationen über den Bildschirm austauscht.

Sie haben die Außenpolitik schon angesprochen. 2007 haben Sie vorgeschlagen, Friedensgespräche mit den Taliban in Afghanistan zu führen und dafür viel Prügel einstecken müssen. Was denken Sie heute? Wäre das der richtige Weg gewesen, damit die Situation jetzt anders abgelaufen wäre?

Beck: Damals war ich als Parteivorsitzender in Afghanistan unterwegs und habe dort mit sehr vielen Leuten gesprochen – mit Präsident Hamid Karzai, mit seinem Kabinett und mit vielen Stammesführern. Die ganze Zeit ist unterschätzt worden, dass man nicht einfach von "den" Taliban oder von "den" Afghanen reden kann. Auf Grundlage dieser vielen Gespräche hatte ich mit dem amerikanischen Oberbefehlshaber und seinem deutschen Stellvertreter Gespräche und die Bereitschaft von deren Seite, Korridore einzurichten, damit man sich treffen kann: Karzai-Regierung, internationale Öffentlichkeit und Vertreter von gemäßigteren Taliban-Gruppen. Niemand kann sagen, es wäre dann alles anderes geworden. Das wäre vermessen. Aber wenn es so eine Chance gibt, sollte man sie nutzen.

Warum kam es nicht dazu?

Beck: Noch während ich unterwegs war, ist in Deutschland dieser Vorschlag zerredet worden. Zu Guttenberg war damals der Wortführer, der breitmäulig in Frage stellte, dass es gemäßigte Taliban gebe. Bis ich zurückkam, war es in der deutschen Öffentlichkeit schon kaputt. Jetzt, unter unendlich ungünstigeren Bedingungen, müssen wir solche Gespräche führen. Es sollte eine Lehre sein, in Zukunft genauer hinzuschauen und nicht nur von "den" Taliban zu reden.

Jetzt muss man mit den Taliban sprechen ...

Beck: Wir sind jetzt nicht mehr so frei bei der Auswahl der Gesprächspartner, weil neue Fakten geschaffen worden sind. Jetzt gibt es Leute, die als Sprecher der Taliban auftreten. An denen wird man nicht vorbeikommen. Das ist nicht angenehm: Man hat da mit Leuten zu tun, die eine Wertvorstellung haben, bei der man sich eigentlich empört abwenden möchte. Aber es hilft nichts: Wenn man den Menschen vor Ort, die mit uns zusammengearbeitet haben, helfen möchte, müssen wir miteinander reden.

Welche Konsequenzen müssen gezogen werden?

Castellucci: Im Vordergrund steht für uns aktuell die humanitäre Hilfe. Das betrifft die Ortskräfte und die Menschen, die akut bedroht sind. Aber wir wissen auch, dass der Bevölkerung eine Hungerkatastrophe droht. Da können wir als internationale Gemeinschaft helfen, aber dafür sollten wir von den Taliban im Gegenzug Zugeständnisse einfordern.

Um welche geht es da?

Castellucci: Dass Menschen ausreisen können, die das wollen und die ein Visum dafür haben. Aber auch um die Entwicklungszusammenarbeit: Kann sie aufrecht erhalten werden? Es muss sich zeigen, ob die moderateren Töne, die wir jetzt vernehmen, nur vorgespielt sind. Um das Land funktionsfähig zu halten, sind die Taliban auf Unterstützung angewiesen. Ihnen fehlen beispielsweise sogar die Kompetenzen, einen Flughafen zu betreiben. Möglicherweise können wir so Erfolge der letzten Jahre retten. Ob das eine realistische oder eine langfristige Perspektive ist, vermag ich nicht zu sagen.

Nochmal: Welche Konsequenzen sollten gezogen werden?

Castellucci: Der nächste Bundestag muss den Afghanistan-Einsatz parlamentarisch aufarbeiten. Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen. Auch wenn ich den Einsatz nach wie vor für richtig halte, weil Afghanistan vorher zu einem Rückzugsgebiet für internationalen Terrorismus geworden war. Aber wenn man etwas anfängt, braucht man auch eine Idee, wie es danach weiter geht. Das lag hier praktisch in den Händen der Amerikaner. Im Nachhinein war das nicht ausreichend, für andere Einsätze brauchen wir eine Debatte, was unser Beitrag künftig sein soll. Der Einsatz gegen einen Hort des Terrors, der unsere Sicherheit auch in Europa bedroht, wird aber auch in Zukunft eine Aufgabe bleiben, der wir uns stellen müssen.

Wieder zurück nach Deutschland und zum fehlenden Wohnraum: Wie soll es Ihrer Meinung nach in diesem Bereich zu Entlastungen und Erleichterungen kommen?

Castellucci: Das ist in unserer Region natürlich ein großes Thema. Entscheidend ist, dass gebaut wird. Wir müssen Wohnraum dort schaffen, wo die Menschen sind und arbeiten. Wir wollen bundesweit 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Ich würde außerdem gerne Menschen ermöglichen, wenn sie älter werden und die Kinder ausgezogen sind, vom Haus in eine Wohnung zu wechseln, wenn sie das wollen. Doch dafür brauchen wir mehr passende Angebote. Im Moment sind die Preise so, dass man sein Haus im ländlichen Raum zwar verkaufen, sich von dem Geld aber keine Eigentumswohnung im städtischeren Zentrum leisten kann.

Welche Anreize kann der Bund da setzen?

Castellucci: Das ist ein Zusammenspiel aller Ebenen. Die Flächen können nur kommunal bereitgestellt werden. Die Länder sind über Landeswohnungsbaugesellschaften gefragt und es ist eine steuerliche Frage, an der wir arbeiten müssen. Etwa, ob für das Ersteigenheim die Grunderwerbssteuer gesenkt oder sogar ganz abgeschafft werden kann. Um mehr Angebot zu schaffen, müssen wir Hürden abbauen und Planungs- und Umsetzungszeiträume verkürzen.

Die Kommunen sind derzeit in vielen Bereichen gefordert, beispielsweise in der Coronakrise. Gerade in Wiesloch sieht man, dass die Gemeinde aber kaum noch Spielraum hat ...

Beck: Deshalb ist es umso unverständlicher, dass die Union das Entschuldungsprogramm, das Olaf Scholz vorgelegt hat, abgelehnt hat. Da ging es darum, dass es einen Fond gibt, damit die Kommunen Altschulden loswerden und wieder Spielräume für Zukunftsinvestitionen haben. Wohnen ist prioritär, es ist eines der elementaren Rechte. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, dass die Unionsfraktion – obwohl es innerhalb der Großen Koalition vereinbart war – das Splitten der CO2-Abgabe zwischen Mieter und Vermieter verhindert hat. Das ist eine Menge Geld, was da auf die Leute zukommt, die ohnehin kaum in der Lage sind, sich eine angemessene Wohnung zu finanzieren.

Was für Lösungen schweben Ihnen dabei vor?

Beck: Unsere Grundabsicherung für Familien mit Kindern ist auf der einen Seite eine individuelle Hilfe, auf der anderen Seite müssen wir Wohnungen mit Sozialhilfe bauen. Notwendige ökologische Veränderungen müssen für die Leute tragbar sein.

Am Ende würde uns noch Ihre Wunschkoalition für die nächste Legislaturperiode interessieren ...

Castellucci: Eine, die von der SPD angeführt wird.

Beck: Es hat keinen Sinn, jetzt über Koalitionen zu spekulieren. Aber es liegt nahe, dass man die Grünen programmatisch am ehesten als Koalitionspartner sieht. Ich ärgere mich häufig über die FDP, aber in Rheinland-Pfalz funktioniert das gut. Das ist das Spektrum, das passen könnte.

Und was ist mit der Linken? Eigentlich gäbe es da doch auch Schnittmengen?

Beck: Da gibt es sicher welche im Bereich der Sozialpolitik – wenn man die Schlagzeilen betrachtet. An vielen Stellen fehlt mir aber die ökonomische Untermauerung. Nur Geld auszugeben, darüber kann man sich sicher schnell einigen. Meine Hauptsorge ist aber die Frage der Einbindung der Bundesrepublik in die Nato, unsere Funktion auch innerhalb von UN-Missionen. Für uns ist unvorstellbar zu sagen, uns geht das alles nichts an. Das wird auch aus deutscher Sicht nicht gehen, sonst werden wir handlungsunfähig und isolieren uns international. Bei der Linken gibt es ehrlich engagierte Leute, aber auch verblendete, bei denen die ideologische Vorgabe mehr ist, als die Frage, was für die Menschen dabei rauskommt. Da helfen scheinbare Übereinstimmungen und Schlagzeilen nichts.