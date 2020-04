Wiesloch. (RNZ) Zur Notbetreuung an Schulen und Kindertageseinrichtungen in den Osterferien teilt die Stadt Wiesloch mit, dass die Landesregierung die Gemeinden und Träger der Kindertagesstätten und Schulen mit Schreiben vom 26. März darum gebeten hat, die Kinder von Personengruppen, deren Arbeit unverzichtbar für die Gesellschaft ist, auch in den Osterferien in Notgruppen zu betreuen.

Die Stadt Wiesloch organisiert die Notbetreuung für alle städtischen Grundschulen gemeinsam mit den Schulleitungen, Lehrern und Kernzeitkräften vor Ort und für den städtischen Kindergarten in Schatthausen.

Eltern, die im Zeitraum vom 6 bis 17. April einen Bedarf für eine Notbetreuung haben und deren Kinder diese Einrichtungen besuchen, sollen diesen Bedarf bis spätestens Donnerstag, 2. April, um 12 Uhr melden. Die Verteilung der Plätze für die Notbetreuung erfolgt am Donnerstagnachmittag. Die Eltern werden anschließend informiert.

Die Anmeldung für diese Notgruppen erfolgt zentral mit einem Formblatt, dieses finden Eltern auf www.wiesloch.de, welches dann möglichst per E-Mail an notbetreuung@wiesloch.de zurückgeschickt wird.

Für weitere Einrichtungen werden die Notbetreuungen durch die Einrichtungen selbst organisiert. Im Einzelnen:

> Für die 5. und 6. Klassen der weiterführenden Schulen organisieren die Schulen die Notbetreuung selbst. Eltern wenden sich bitte direkt an die jeweilige Schule.

> Die Notbetreuung an den sonstigen Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippen organisieren die jeweiligen Träger mit den betroffenen Eltern in den Einrichtungen. Hier wendet man sich ebenfalls direkt an die Einrichtungen.

Die Notbetreuung richtet sich an Kinder, sofern beide Erziehungsberechtigte (beziehungsweise der oder die Alleinerziehende) im Bereich der sogenannten "kritischen Infrastruktur" tätig sind und daher an ihren Arbeitsplätzen dringend zum Erhalt der Infrastruktur gebraucht werden. Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erziehungsberechtigte dann, wenn die oder der weitere Erziehungsberechtigte aus "schwerwiegenden Gründen" (zum Beispiel der Partner befindet sich wegen eigener Erkrankung stationär in der Klinik) an der Betreuung des Kindes gehindert ist. In besonderen Situationen sei über den Einzelfall unter Anlegung strenger Maßstäbe zu entscheiden, heißt es seitens der Stadt.

Zur kritischen Infrastruktur gehören der Mitteilung zufolge Beschäftigte der Gesundheitsversorgung, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung, Einrichtung für Menschen mit Behinderung, stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe), der Lebensmittelbranche, ebenso der zentralen Stellen von Staat Justiz und Verwaltung, Rundfunk und Presse, Beschäftigte ambulanter Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe (§§ 67 ff. SGB XII), gemeindepsychiatrischer und sozialpsychiatrischer Einrichtungen (mit Versorgungsvertrag), ambulanter Einrichtungen der Drogen- und Suchtberatungsstellen sowie Beschäftigte, die im Bestattungswesen tätig sind. Genaue Information bietet die aktuelle Verordnung der Landesregierung in der Fassung vom 28. März unter www.wiesloch.de.

In den einzelnen Einrichtungen wird die jeweilige Betreuungszeit den üblichen Schulzeiten und für die Kernzeitkinder den Zeiten der Kernzeitbetreuung entsprechen. Es soll jedoch nur der notwendige Bedarf angemeldet werden.

Ausgeschlossen von der Notbetreuung bleiben Kinder, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder sich in einem Risikogebiet beziehungsweise im Ausland befanden, ferner Kinder, die Symptome eines Atemwegs-Infekts oder erhöhte Temperatur zeigen.

Für Fragen steht die Schulverwaltung der Stadt Wiesloch unter Telefon 0 62 22/84.259 und 0 62 22/84.275 zur Verfügung sowie das Generationenbüro für den städtischen Kindergarten unter Telefon 0 62 22/84.308 oder 0 62 22/84.381 beziehungsweise generationenbuero@wiesloch.de.