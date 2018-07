Wiesloch. (hds) Es waren nicht die Männer mit ihren goldenen Helmen, die bestaunt wurden. Im Mittelpunkt standen die Fahrzeuge, 13 an der Zahl, historische Gefährte, mit denen die Floriansjünger vor fast 100 Jahren zu ihren Einsätzen ausrückten. "Nostalgie in Rot" war angesagt und Wiesloch war einer der Stopps, die der schmucke Konvoi auf dem Weg zum Landesfeuerwehrtag in Heidelberg (bis 22. Juli) einlegte.

Halt war am evangelischen Kirchplatz, in unmittelbarer Nachbarschaft der "ersten Tankstelle" der Welt an der Stadtapotheke, an der sich einst Bertha Benz das Leichtbenzin Ligroin für ihre Weiterfahrt nach Pforzheim in den Tank ihres Benz-Patent-Motorwagens schütten ließ.

Diesmal wurde nicht getankt, aber gestaunt. Messing glänzte im Sonnenlicht, hölzerne Drehleitern, mit Handkurbeln betrieben, wurden begutachtet und die Glocken, mit denen man früher auf sich aufmerksam machte, auch mal angefasst. Bereits zum zehnten Mal ist die Oldtimerrundfahrt "Nostalgie in Rot" auf Achse und stets ein Besuchermagnet, so natürlich auch in Wiesloch.

Bürgermeister Ludwig Sauer, selbst Feuerwehrmann, kam in einer schmucken, historischen Uniform daher, ebenfalls mit einem goldenen Helm ausgestattet, und begrüßte die Gäste. Harald Pflüger, beim Landesverband der Wehren für die Historie verantwortlich, überreichte Sauer eine Medaille als Ausdruck des Dankes.

In Reih und Glied hatten sich die Besatzungen vor der Stadtapotheke aufgestellt, erhielten per Trillerpfeife und mit lauter Stimme Befehle vom Konvoi-Kommandanten, um sich anschließend in das Gästebuch der Stadtapotheke einzutragen. "Wir haben außerdem eine Urkunde für jedes Fahrzeug", sagte Dr. Adolf Suchy, der Vorsitzende des Vereins "Freunde historischer Fahrzeuge", der bei vielen Gelegenheiten als "Tankwart" aktiv ist.

Derweil hatten alle Neugierigen ausreichend Gelegenheit, die Feuerwehrwagen zu besichtigen. Sie kamen zum größten Teil aus Baden-Württemberg, aber auch ein Rolls Royce aus der Schweiz war mit von der Partie.