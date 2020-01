Auf dem Wieslocher Hauptfriedhof wird in den kommenden Jahren einiges umgestaltet: Das jetzt vorgestellte Konzept sieht vor allem zusätzliche Flächen für Urnengräber vor. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Der Trend nach pflegeleichten Gräbern hält nach wie vor an und dabei stehen insbesondere Urnengrabstätten hoch im Kurs. Daher hat die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt ein Entwicklungskonzept für den Hauptfriedhof in Wiesloch vorgestellt, das bis zum Jahr 2030 gültig sein wird. Die vorgelegten Planungen genehmigten die Ausschussmitglieder einstimmig.

So werden unter anderem einige Gräberfelder eingeebnet, die sich derzeit noch im älteren, nordöstlichen Teil des Friedhofs befinden, da dort aufgrund der Bodenverhältnisse künftig keine klassischen Erdbestattungen mehr vorgenommen werden können. "Flächen mit sogenannten Erdwahlgrabstätten weisen zunehmend durch das Auslaufen der festlegten Zeiten Lücken auf und so werden wir ab diesem Jahr die freien Flächen Zug um Zug mit Urnenwahlgrabstätten belegen", informierte Christian Heid für die Verwaltung. Dieser Trend setze sich auch in anderen Bereichen des Wieslocher Hauptfriedhofs fort.

Am westlichen Rand des Areals wird nach Heids Ausführungen im ersten Quartal des laufenden Jahres ein "gärtnergepflegtes Gräberfeld" unter der Bezeichnung "Kirschblütengarten" angelegt werden. Dort sollen nach derzeitigen Planungen voraussichtlich 108 Urnengrabstätten und etwa 106 Urnenreihengrabstätten (mit festgelegter Dauer und nicht verlängerbar) geschaffen werden. Erdbestattungen seien aufgrund der problematischen Bodenverhältnisse dort nicht möglich. Der jetzt entstehende Bereich ist vergleichbar mit dem bereits bestehenden "Garten der Erinnerung", dort sind auch weiterhin Erdbestattungen möglich. Auch auf anderen Flächen des Friedhofs wird umgestaltet.

Initiative in Altwiesloch

Gleich sechs neue Brunnen werden laut Heid in diesem Jahr eingerichtet. "Wir hatten bereits im Vorjahr drei neue Wasserstellen geplant und die Kosten dafür auch eingestellt, dies jedoch nicht umgesetzt, sodass wir nunmehr die doppelte Anzahl installieren können", erklärte Heid. Einen zusätzlichen Behindertenparkplatz wird es am südlichen Eingang geben und als Ergänzung der sanitären Anlagen ist ein behindertengerechtes WC vorgesehen.

Der Friedhof in Altwiesloch wird weiterhin bestehen. Seit 2012 wird die Einrichtung dort nur eingeschränkt betrieben. Entgegen der Wünsche aus Altwiesloch sollen daher keine zusätzlichen Angebote wie pflegefreie Grabstätten oder Urnenwände unterbreitet oder errichtet werden. Seit Jahren, so wird in der Verwaltungsvorlage aufgeführt, stehen keine sanitären Anlagen zur Verfügung, Barrierefreiheit ist nicht gewährleistet und es gibt keine Trauerhalle. Dennoch, so der Verwaltungsvorschlag, soll der Friedhof ohne festen Schließungstermin erhalten bleiben. Dies, obwohl durch die Rückgabe von Erdwahlgräbern große Lücken entstehen würden, die eine Unterhaltung erheblich aufwendiger und damit teurer machten.

Norbert Heneka von der "Altwieslocher Liste" unterbreitete den Vorschlag, eine Wasserleitung für den Betrieb der Toilette könne seitens der Altwieslocher auf freiwilliger Basis verlegt werden. "Wir bieten das an und wünschen, dass das überprüft wird", meinte er. Für die Friedhöfe in den Stadtteilen Baiertal und Schatthausen wurden die Entwicklungskonzepte bereits in den Sitzungen der jeweiligen Ortschaftsräte vorgestellt und beschlossen.