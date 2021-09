Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Mit dem Bebauungsplan "Östliche Königswiese" in Altwiesloch, der Raumluftreinigung an städtischen Schulen und am Kindergarten Schatthausen und mit dem geplanten Versorgungszentrum der EnBW beschäftigt sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 29. September. Beginn ist um 17.30 Uhr im Staufersaal des Palatins.

Das Thema "Versorgungszentrum" sieht Oberbürgermeister Dirk Elkemann als wichtig und zukunftsweisend an. Die EnBW möchte sich aus Platzgründen vom jetzigen Standort in der unmittelbaren Nachbarschaft der Stadt-Galerie zurückziehen und einen neuen Standort am Rande Wieslochs beziehen. "Für uns eröffnen sich dadurch gleich mehrere Möglichkeiten", so Elkemann.

Zum einen könnten auf der frei werdenden Fläche Wohnungen entstehen – und zwar im Zusammenspiel mit einem weiteren Gelände: Ford Wagner in der Güterstraße. Das Unternehmen schließt bekanntlich endgültig seine Pforten im Frühjahr 2022. "Außerdem haben wir im Hinterkopf, mittelfristig in dem neuen Versorgungszentrum der EnBW auch den Bauhof und die Stadtwerke unterzubringen", plant der OB für die Zukunft.

Mit einer solchen Konzentration könnten ihm zufolge sicherlich zudem Synergieeffekte unter allen Beteiligten genutzt werden. Und sollte der städtische Bauhof tatsächlich ebenfalls in den neuen Komplex umziehen können, könnte an seinem jetzigen Standort in unmittelbarer Nachbarschaft des Leimbachs ebenfalls innerstädtischer Wohnraum entstehen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung der Ratssitzung: ein Sachstandsbericht zum projektierten Radschnellweg von Mannheim über Schwetzingen nach Walldorf und Wiesloch. Zudem soll die Neufassung der Friedhofssatzung beschlossen werden. Auch ein Antrag der Grünen zu Klimaschutzmaßnahmen wird behandelt, ebenso die Heizzentrale im Schulzentrum. Außerdem wird die Bewerbung als "Host Town" zu den "Special Olympics", die im kommenden Jahr in Berlin stattfinden, vorgestellt. "Wir wünschen uns dabei, dass wir Sportlerinnen und Sportler aus Portugal aufnehmen können, zumal wir im kommenden Jahr das 20-jährige Bestehen unserer Städtepartnerschaft mit Amarante feiern können", so Elkemann. Auch über den Jahresabschluss 2020 der städtischen Wohnungsbaugesellschaft wird beraten.