Wiesloch. Es fing alles harmlos an. Natürlich darf die Stimmung mal schlechter sein. Aber dann fiel es ihm schwer, einzuschlafen. Und als dann noch Angstzustände dazukamen, fragte sich Peter, was nur mit ihm los sei.

Er genieße doch seinen wohlverdienten Ruhestand, die Kinder seien erwachsen. Auch gesundheitlich schien bei ihm alles in bester Ordnung. Aber es wurde nicht besser. Schließlich bereitete ihm nichts mehr Freude, er verließ kaum noch das Haus. Nachdem er eines Morgens beim Frühstück zu seiner Frau sagte, so mache das Leben keinen Sinn mehr, sagte sie, jetzt sei ärztliche Hilfe dringend nötig. Und tatsächlich handelte es sich bei Peter um eine psychische Erkrankung: Nämlich um eine schwere Depression, die im Alter nicht selten verkannt wird.

Zur Behandlung von Depressionen bei älteren Menschen hat das Gerontopsychiatrische Zentrum am PZN ein spezielles stationäres Angebot geschaffen. Nach sehr kurzer Vorbereitungszeit nahm eine neu konzipierte alterspsychiatrische Station mit psychotherapeutischem Schwerpunkt im Haus 38 ihren Betrieb auf. In der renovierten Station mit 16 Betten werden durch ein multiprofessionelles Team ältere Patienten, in der Regel ab dem 65. Lebensjahr, behandelt.

Ein Schwerpunkt dieser neuen Spezialstation liegt neben einer modernen, nebenwirkungsarmen medikamentösen und biologischen Therapie auf der psychotherapeutischen Behandlung der Altersdepression und schwerer Angststörungen. Mit einem solchen Angebot setze das PZN die im Landespsychiatrieplan gewünschte Spezialisierung für Alterspatienten mit affektiven Störungen um. Chefarzt Jochen Gebhardt und Pflegedienstleiterin Sabine Said dankten allen, die an der erfolgreichen Vorbereitung des Stationsbetriebs beteiligt waren. Ohne sie wären die Herausforderungen in der kurzen Sanierungszeit von vier Monaten nicht zu meistern gewesen. Den Mitarbeitern der Station wünschten die beiden vor allem Erfolge in der Behandlung ihrer Patienten.