Wiesloch. (hcg) Ein Kunstwerk des international renommierten Künstlers Volkmar Haase schmückt nun die Wieslocher Innenstadt. Die Plastik des Berliner Bildhauers wurde von der Bürgerstiftung Kunst für Wiesloch mit Hilfe des städtischen Bauhofes am Stadteingang aufgestellt. In der kleinen grünen Ruhezone an der Einmündung der Gerbersruhstraße in die Heidelberger Straße stehend soll sie all diejenigen willkommen heißen, die aus der Stadt am Neckar kommen.

Die Edelstahl-Skulpturen von Haase sind meist für den öffentlichen Raum konzipiert, so auch die 3,70 Meter hohe Skulptur "Woge, vertikal in sich gedreht". Sie ist nicht sein erstes Kunstwerk in Wiesloch, ein weiteres ziert zum Beispiel den Brunnen auf dem Adenauerpatz. Die neue Plastik sei eine "wunderschöne, ästhetische Arbeit", betont Grete Bergdolt von der Bürgerstiftung Kunst Wiesloch.