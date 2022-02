Umbaustart an der Kreuzung von Gerbersruh- und Schlossstraße in Wiesloch: Bis voraussichtlich Mitte April wird hier gearbeitet. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (RNZ) Das Wetter war nicht gerade ideal, aber das stoppte die Arbeiten nicht: Seit dem gestigen Montag ist der Umbau der Kreuzung von Gerbersruhstraße und Schlossstraße in Wiesloch in vollem Gang. Er dauert voraussichtlich bis April.

Die Stadt lässt die über vier Jahrzehnte alte Ampelanlage im Kreuzungsbereich erneuern. Damit nicht genug, werden die Fußgängerquerungen dort barrierefrei umgebaut und ein neuer Fahrbahnbelag wird aufgebracht. Überdies sollen die beiden Bushaltestellen an der Einmündung der Blumenstraße ebenfalls barrierefrei werden.

Die Zufahrt zur Schlossstraße wird für den Verkehr sowohl Richtung Süden als auch gen Norden voll gesperrt, so die Stadt. In der Gerbersruhstraße wird der Verkehr im Zug der gesamten Bauarbeiten stets einspurig durch Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt.

In der Bauzeit werden Ersatz-Bushaltestellen durch die SWEG bereitgestellt. Die Linie 709 wird über Zähringer und Zeppelinstraße umgeleitet. Bei den Linien 705, 709 und 793 entfällt die Haltestelle "Gerbersruhstraße". Als Ersatzhaltestelle wird die am Schillerpark bedient.