Wiesloch. (obit) Melissa Turan hat die nächste Runde des Auslands-Recalls im italienischen Apulien bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) erreicht. Die 23-Jährige aus Wiesloch-Baiertal konnte Publikum und Jury erneut überzeugen. Vier Kandidatinnen und Kandidaten mussten die Sendung, die am vergangenen Samstag ausgestrahlt wurde, verlassen.

Turan ist weiter unter den verbliebenen 21 Nachwuchs-Stars, die um den Einzug in die Live-Shows kämpfen. Beim zweiten Recall am kommenden Samstag, 20.15 Uhr auf RTL, tritt sie mit dem Rapper Mechito auf.

Kurios: Der Musiker ist gar nicht mehr in der Show. Wie kürzlich bekannt wurde, hatte dieser im Vorfeld eine Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung erhalten. Da Mechito dies vor der Show nicht offiziell mitteilte, warf Jury-Mitglied und Schlager-Star Florian Silbereisen den 30-Jährigen aus der Sendung. "Das muss logischerweise Konsequenzen haben, denn Gewalt passt nicht zum neuen DSDS", so Silbereisen in einem Artikel auf rtl.de. Zu sehen ist Mechito im Duett mit Melissa Turan dennoch, da die DSDS-Sendungen im Sommer und Herbst 2021 aufgezeichnet wurden. Die Bewährungsstrafe wurde erst im Februar 2022 öffentlich.

In dem Recall, der am Samstag ausgestrahlt wird, tritt das Duo gegen sechs andere Teams an. Melissa Turan und Mechito performen den Song: "110" der Rapper Capital Bra und Samra und der Sängerin Lea. Nach den Auftritten auf der "Piazza Vittorio Emanuele" im 393 Meter hohen Cisternino in Apulien müssen fünf Kandidatinnen und Kandidaten die Show verlassen. Ob Melissa Turan dazu zählen wird, ist bisher nicht bekannt. Bei ihren vorherigen Auftritten konnte die Baiertalerin überzeugen. Thema des Recalls ist dieses Mal die "Performance". Die Gesangstalente müssen dann nicht nur auf ihre Stimme, sondern auch auf den richtigen Auftritt auf der Bühne achten.