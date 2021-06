Wiesloch/Heidelberg. (stoy) Zwei achtjährige Mädchen soll er dazu gebracht haben, seinen Penis zu berühren: Das wirft die Staatsanwaltschaft einem knapp 70-jährigen Mann vor.

Seit dem gestrigen Dienstag muss sich der Angeklagte vor dem Heidelberger Landgericht wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Dem Anklagevorwurf zufolge fanden die zwei Vorfälle in seiner damaligen Wohnung in Wiesloch zwischen Mai und August 2018 statt. Zuvor habe der Angeklagte zu beiden Mädchen über Bekannte regelmäßig Kontakt gehabt, die Kinder seien öfter in seiner Wohnung zu Besuch gewesen.

Gleich zu Beginn des Prozessauftakts beantragte Verteidigerin Angela Maeß, die Öffentlichkeit für das gesamte Verfahren auszuschließen. Die Jugendschutzkammer unter Vorsitz des Richters André Merz folgte ihrem Antrag: "Bei dem Verfahren ist davon auszugehen, das intimste Informationen aus dem Sexualleben des Angeklagten bekannt werden", begründete Merz. Diese – genau wie die Aussagen der minderjährigen Opfer – seien besonders schutzwürdig, das Interesse der Öffentlichkeit überwiege dabei nicht. Ob die Verkündung des Urteils Mitte Juni öffentlich sein wird, ist noch unklar. Das kann die Kammer erst nach Ende der Beweisaufnahme entscheiden.