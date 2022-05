Mit Glitzerkleid und starker Stimme stand die Baiertalerin Melissa Turan erst letzte Wochenende noch selbst auf der DSDS-Bühne in Köln. Foto: RTL/S. Gregorowius

Von Sophia Stoye

Baiertal. Für das Publikum der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" hat Melissa Turans Leistung im Halbfinale nicht ausgereicht.

Die 24-jährige Baiertalerin muss kurz vor dem Finale am heutigen Samstag die Show verlassen. Doch ihre Karriere fängt jetzt erst richtig an, wie Turan im RNZ-Interview verrät.

Melissa, was machst Du am Samstag um 20.15 Uhr?

Da werde ich in Köln live beim DSDS-Finale sein und die anderen anfeuern. Wir sind ja wie eine kleine Familie geworden, mein Ausscheiden war auch sehr emotional.

Wie geht es Dir jetzt, genau eine Woche nach Deinem Rauswurf?

Mir geht es gut! So langsam finde ich hier zuhause wieder festen Boden. Man hat bei DSDS ja ein ganz anderes Leben geführt und jetzt kommt man nach Hause und alles ist beim Alten. Total ungewohnt. Es ist natürlich traurig, die Leute und das Umfeld nicht mehr um mich herum zu haben und ich wäre auch gern im Finale auf der Bühne gestanden. Aber am Ende ist es leider so und das nehme ich auch nicht persönlich. Ich sehe das als Motivation, weiter Gas zu geben. Das Ausscheiden bei DSDS ist nicht mein Ende.

Wurdest Du während der DSDS-Zeit aus der Region besonders unterstützt?

Ja, total und dafür bin ich so dankbar. Restaurants oder Bars, die bei uns im Ort sind, haben extra jeden Samstag eine Melissa-Voting-Party gemacht. Das ist verrückt: Ich war wahrscheinlich in diesen Bars noch nie etwas trinken und die haben mich trotzdem so unterstützt, weil ich eine von hier bin.

Ein paar Menschen aus der Region sind sogar mit dem Bus zu Deinen Shows nach Köln gefahren...

Ja, das war echt cool! Das haben sie jede Woche durchgezogen und mir immer Videos geschickt, wie sie im Bus Party gemacht haben. Auf der Fahrt nach Köln – und zurück. Da ging immer die Gaudi.

Was steht denn bei Dir als nächstes an?

Mein Vorhaben ist jetzt erstmal, eigene Songs und tolle Musikvideos zu produzieren und auch wieder auf anderen großen Bühnen zu stehen.

In welche Richtung werden Deine Songs gehen?

Ich werde im deutschen Bereich bleiben, Pop wahrscheinlich.

Bei einem Interview am Anfang Deiner DSDS-Zeit hast Du uns erzählt, dass auf den Straßen Baiertals eher Deine Eltern und nicht Du angesprochen werden. Ist das immer noch so?

Ich muss zugeben, dass ich noch gar nicht draußen unterwegs war, weil ich erstmal Zeit für mich gebraucht habe. Ich habe bei DSDS viel erlebt und konnte das nie wirklich verarbeiten.

Willst Du in Baiertal bleiben?

Um ehrlich zu sein: Nein. Ich möchte gerne wegziehen, weil ich denke, dass ich hier – was die Musikbranche angeht – wenig Möglichkeiten habe, mich weiterzuentwickeln. Dafür muss ich eher in eine Großstadt ziehen wie Köln oder Berlin, wo viel mehr mit Musik gearbeitet wird und man mehr Produzenten findet.

Du warst ja Kosmetikerin, hattest den Beruf zuletzt aber nicht weiter ausgeführt. Bleibst Du jetzt komplett bei der Musik?

Auf jeden Fall wird die Musik mein Fokus sein. Ich denke, dass ich da niemandem was erzählen muss, dass die Bühne mein Zuhause ist. Ich möchte im Leben einfach nichts anderes machen als das, deswegen möchte ich dafür kämpfen. Nichtsdestotrotz muss ich auch von irgendwas leben und auch die Musik ist teuer, deswegen werde ich erstmal zweigleisig fahren.

Hast Du Angst zu scheitern?

Mir ist bewusst, dass die Musikbranche ein hartes Pflaster ist und es schwer sein wird, dort Fuß zu fassen. Aber für mich ist es keine Option, weniger Energie reinzustecken. Man muss 100 Prozent geben und dann wird es auch gut. Ich manifestiere mir das einfach – warum sollte dem dann etwas im Weg stehen?