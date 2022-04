Baiertal. (stoy) Die Bühne ist ihr großer Traum – und am Samstagabend entscheidet sich, wie nah sie an ihr Ziel kommt. Die 24-jährige Baiertalerin Melissa Turan ist Teilnehmerin der diesjährigen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Zwei Runden hat sie schon überstanden, am Samstag ab 20.15 Uhr auf RTL entscheidet die Jury erneut. Mit der RNZ spricht die angehende Sängerin über Lampenfieber, Konkurrenz und wechselnde Haarfarben.

Melissa, Du bist inzwischen in der dritten DSDS-Runde, über zwei Millionen Menschen schauen Dir zu. Wirst Du schon auf Baiertals Straßen erkannt?

Das hält sich noch in Grenzen. Aber meine Eltern werden oft angesprochen – öfter als ich. Ich glaube, die Leute sind verwirrt, weil ich meine Haarfarbe so oft verändere.

Die Sendung wurde ja bereits im Sommer 2021 gedreht. Gewöhnt man sich mit der Zeit an die Kameras?

Ja. Je mehr man mit der Kamera arbeitet, desto lockerer wird man. Am Anfang war ich sehr nervös, habe mir viel zu viele Gedanken gemacht, wie etwas rüberkommt. Aber mittlerweile lasse ich allem freien Lauf.

Wie war die Stimmung zwischen Euch Kandidatinnen und Kandidaten?

Konkurrenz habe ich dort gar nicht zu spüren bekommen. Wir waren alle sehr harmonisch und haben heute noch Kontakt. Ich glaube, das gab es so noch nie.

Wenn Du es am Samstag noch weiter schaffst, stehst Du in der letzten Runde vor den Livesendungen. Hast Du Lampenfieber?

Auf jeden Fall, aber das gehört dazu – egal wie viele Auftritte man schon weitergekommen ist. Meistens bin ich kurz davor extrem aufgeregt. Wenn ich mich aber eingefühlt habe, bin ich voll drin und nicht mehr zu stoppen. Dann vergesse ich alles, was um mich herum passiert.

Was erwartet uns am Samstag?

Definitiv eine schöne, romantische Performance und auffällige Outfits. Ich werde die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht enttäuschen.