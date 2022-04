Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. "2004 kam die Idee auf, schnell wurde daraus mehr und 2007 konnten wir endlich loslegen", berichtet Sonja Huth, die Vorsitzende der Wieslocher Tafel. Aus den ersten Anfängen wurde längst eine feste, unverzichtbare Institution. Menschen mit geringem Einkommen können im angemieteten Domizil in der Friedrichstraße zweimal wöchentlich günstig einkaufen, in erster Linie Lebensmittel, die von Supermärkten zur Verfügung gestellt werden. Jetzt kann das große Team von Ehrenamtlichen auf 15 Jahre "Tafel in Wiesloch" zurückblicken. "Am 19. April 2007 sind wir gestartet, sind inzwischen einmal umgezogen und stehen in diesen Tagen vor besonderen Herausforderungen", so die Vorsitzende.

Schon Corona habe, so Huth, einschneidende Veränderungen mit sich gebracht. Lange Homeoffice-Phasen hätten dazu geführt, dass mehr eingekauft worden sei, um im häuslichen Bereich zu kochen. Zudem hätten die Märkte in den Nachmittagsstunden im Lebensmittelbereich Waren reduziert. All das habe am Ende des Tages die Bestände, die von den Helferteams am Abend abgeholt werden konnten, stark schrumpfen lassen. Zuvor hatte die Tafel an vier Tagen in der Woche immerhin vier Tonnen Lebensmittel einsammeln können. "Jetzt kommt es wegen des Krieges in der Ukraine zu weiteren Problemen, bestimmte Waren stehen einfach nicht mehr zur Verfügung", erläutert die Vorsitzende.

Wie Huth ausführt, habe dies jedoch keinen Einfluss auf die Hilfsbereitschaft der großen Zahl von Helferinnen und Helfern. Während der Corona-Hochphase habe man die Belegschaft zwar reduziert, jetzt sind es aber wieder fast 110 Personen, die tatkräftig mit anpacken, Kisten schleppen, die Regale befüllen und den Verkauf organisieren. Wie Huth berichtet, halte man sich an alle Hygieneverordnungen. "So müssen wir ständig sauber machen und vor allem die Kühltemperaturen überwachen." Eine Arbeit, die ausschließlich von Ehrenamtlichen übernommen wird. So gab es auch Dankesworte von Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer, und nicht nur das, hatte er doch ein willkommenes Jubiläumsgeschenk mit dabei.

"Für ihre Kunden", meinte er und überreichte 150 Gutscheine über jeweils 20 Euro, die von der Steingötter-Greiff-Stiftung zur Verfügung gestellt wurden. Die Stiftung geht auf eine Initiative des Inhabers der Vereinigten Leder- und Schuhfabrik zurück, der der Stadt im Jahr 1929 insgesamt 10.000 Markt in fünfprozentiger Reichsanleihe zur Verfügung gestellt hatte. In den folgenden Jahren wurde das Stiftungsvermögen durch Schenkungen und Vermächtnisse sowie weitere Zuwendungen aus dem Familienkreis vergrößert.

Ein Blick zurück in die Gründungshistorie der Wieslocher Tafel. Sonja Huth, damals noch SPD-Stadträtin, war Mitglied des Initiativkreises, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, eine Tafel ins Leben zu rufen. Die Anschubfinanzierung übernahm in jenen Tagen die Bürgerstiftung und so konnte aus der Idee Realität werden. In der Anfangsphase zahlte die Bürgerstiftung zudem auch die Miete. Klares Ziel war es jedoch, die Tafel auf eigene, finanzielle Füße zu stellen. Zunächst wurde eine Räumlichkeit gesucht und schließlich auch gefunden (im heutigen Kleiderladen der Biwu). Später wurde ein paar Meter weitergezogen, da das dortige Platzangebot größer ist.

Abgegeben werden die Lebensmittel nur an Menschen, die ihre Bedürftigkeit auch nachweisen können. Die betreffenden Personen erhalten einen Ausweis, mit dem sie im Laden der Wieslocher Tafel zu geringen Preisen einkaufen können. "Im Schnitt zahlen unsere Kunden etwa 15 Prozent des tatsächlichen Verkaufspreises", erklärt Karl-Heinz Hammerschmidt, fast von Anfang an bei der Tafel mit dabei. In den ersten Tagen habe man nach der Eröffnung rund 50 Personen gezählt, jetzt seien es deutlich mehr als 100, die sich dienstags und freitags vor den Türen der Tafel anstellen würden. "Wir haben auch den Berechtigungskarten kleine, farbliche Punkte angebracht. Diese zeigen uns, wie groß die Familie, die es zu versorgen gilt, tatsächlich ist", sagt Huth. In der Regel gehe man davon aus, dass pro Einkauf 2,5 Personen versorg würden. "Aber wir haben auch Familien mit sechs oder sieben Kindern, die versorgt werden müssen."

Ausreichend vorhanden sind derzeit Gemüse, Obst und Backwaren, oftmals Leere in den Regalen hinsichtlich Nudeln, Öl und Mehl. "Aber auch Kühlware fehlt uns zunehmend", muss Huth berichten. Die Tafel sieht sich allerdings nicht als Vollversorger, vielmehr unterbreite man ein zusätzliches Angebot zu extrem günstigen Preisen. Mit den eingenommenen Geldern werden die laufenden Kosten der Einrichtung gedeckt.

Die Einkaufsberechtigungen gelten derzeit ein halbes Jahr, für Geflüchtete aus der Ukraine drei Monate. "Viele, die anfangs zu uns gekommen sind, haben Wiesloch bereits wieder verlassen, sind in andere Städte gezogen, um so vielleicht näher an ihrer Heimat zu sein – um dann vielleicht zurückkehren zu können", so Ludwig Sauer.