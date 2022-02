Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. "Du übergibst uns heute eine gut geführte Abteilung": Das sagte der neue Abteilungskommandant der Wieslocher Feuerwehr Marco Friz zu seinem Vorgänger Jürgen Bodri.

Bei der Jahreshauptversammlung im Palatin wurde der 34-jährige Friz gewählt – es gab keinen Gegenkandidaten. Er ist jetzt auch Vorsitzender des Fördervereins. Stellvertreter des Abteilungskommandanten bleibt Manuel Hecker. Zum zweiten Stellvertreter wurde Jonas Mittenzwei, neu in diesem Amt, bestimmt. In den Abteilungsausschuss wurden sechs Mitglieder gewählt: Stefan Glasl, Stefan Mittenzwei, Georg Hirsch, Michael San José, Carolin Sippel und Simon Paul. 89 Mitglieder hatten sich vor Ort eingefunden, jedoch bestand auch die Möglichkeit, sich online zu beteiligen.

Bodri, der die Geschicke der Wehr in der Weinstadt nach exakt 5481 Tagen in die Hände seines Nachfolgers legte, betonte in seiner Ansprache, er freue sich, "nun nicht mehr in der ersten Reihe zu stehen". Die Feuerwehr "steht wie nie zuvor gut da", sagte er und richtete seinen Dank an die gesamte Mannschaft, die ihn stets unterstützt habe.

In seiner Laudatio hob Ronald Martin die Verdienste Bodris hervor: "Als Kommandant wurde in deiner Amtszeit fast der komplette Fuhrpark erneuert und immer wieder auf den neusten Stand der Technik gebracht. Auch das Feuerwehrhaus hat sich gewandelt, du hattest hier maßgeblich Einfluss." Zudem seien die Zahl der aktiven und passiven Mitglieder, von Quereinsteigern und weiblichen Mitgliedern in Bodris Amtszeit gestiegen.

"Nicht vergessen werden darf dein größtes Projekt und ich weiß, dass es dir mit am wichtigsten war: Bei dir sind alle Fäden des 150-jährigen Jubiläums 2013 zusammengelaufen. Ein unvergessliches Jahr für uns alle." Jürgen Bodri, der sich nun wieder verstärkt um seine Familie kümmern kann, bleibt der Wieslocher Feuerwehr aber weiterhin erhalten.

Der neue Chef Friz betonte in seiner Antrittsrede, man werde die erfolgreiche Arbeit der zurückliegenden 15 Jahre fortsetzen. Die von Bodri hinterlassenen Fußstapfen seien sehr groß und die Leistungen des scheidenden Kommandanten "nehmen einen besonderen Platz in der Geschichte unserer Feuerwehr ein".

Oberbürgermeister Dirk Elkemann hob Bodris Verdienste hervor und beglückwünschte die neuen Mitglieder an der Spitze der Wehr. "Wir als Stadt werden ein zuverlässiger Partner für die Feuerwehr bleiben und eine moderne Ausstattung im Blick behalten." In drei neue Fahrzeuge habe man in den letzten drei Jahre etwa eine Million Euro investiert.

Als letzte Amtshandlung hatte Jürgen Bodri den Blick aufs zurückliegende Jahr gerichtet. 2021 hätten sich die Einsätze (218) auf das normale Niveau eingependelt, 2020 seien es nur 168 gewesen. "Unsere Mitgliederzahlen bleiben konstant: 99 Personen in der Einsatzmannschaft, 41 in der Jugendfeuerwehr und 13 in der Alters- und Ehrenabteilung". In anderen Städten und Gemeinden seien diese Zahlen eher rückläufig. Es gab jedoch auch so manchen Wermutstropfen. So habe es aufgrund der Pandemie doch Einschnitte im Bereich der Fortbildungen gegeben – und dies dauere noch an. Auch die wichtige Kameradschaftspflege sei nicht wie gewohnt möglich gewesen.

Bei einem Blick auf die Einsätze wurde deutlich, dass "Technische Hilfeleistung” mit rund 46 Prozent weiterhin den Schwerpunkt bildete. Wegen Türöffnungen und Verkehrsunfällen galt es auszurücken, 16 Mal musste für den Rettungsdienst Zugang zu einer Wohnung geschaffen werden. In 15 Fällen ging es zu Unfällen auf den Straßen in und um Wiesloch. Neun Mal mussten Sturmschäden beseitigt oder Personen gerettet werden. Ölspuren auf den Straßen wurden beseitigt, fünf Mal ging es raus, um Tiere zu retten, und einige Wasserschäden bekam man in den Griff. Aber auch Fehlalarme prägten das Geschehen.

Auf der Tagesordnung standen zudem eine Satzungsänderung des Fördervereins der Feuerwehrabteilung, der Bericht des Jugendfeuerwehrwarts Niclas Waibel sowie die Entlastung der gesamten Vorstandschaft.