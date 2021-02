Wiesloch. (hds) Unter dem Motto "Live dahäm" wird im März im Palatin ein Wettbewerb für regionale Musiker stattfinden. Es wird jedoch nicht nur ein akustischer Genuss, der live übertragen wird, vielmehr winken Preisgelder.

"Wir wollen in diesen schwierigen Zeiten, in denen Musiker seit Monaten auf Einnahmen verzichten, eine Plattform bieten, um sie so zu unterstützen", so die Initiatoren. Diese sind Stadt Wiesloch, Bürgerstiftung Wiesloch, Rotary Club Schwetzingen-Walldorf, SPD-Bundestagsabgeordneter Lars Castellucci und das Palatin. Vor einiger Zeit wurde ein Aufruf an die heimischen Unternehmen gestartet, um finanzielle Unterstützung für den Wettbewerb zu bekommen.

"Das ist super angelaufen", so das Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Wiesloch, Franz Schaidhammer. Mit dem Aufruf in der Zeitung sei nochmals ein kleiner Schub erfolgt. Und so sind die notwendigen Mittel, um Preisgelder auszuschütten, bereits erreicht. "Das zeigt die Verbundenheit der Unternehmen hier in der Region mit den Musikern", freute sich Schaidhammer, der hofft, dass noch weitere Gelder fließen.

Nun heißt es schnell sein und die Chance nutzen: Ob Solokünstler, Duo oder Band – ausschließlich Songs der Marke Eigenbau sind jetzt gefragt. Der Wettbewerb prämiert Eigenproduktionen der Musiker von "dahäm" – ob bereits bekannt oder erst auf der Startrampe. Bewerben können sich die Künstler ab sofort. Die Jury besteht aus Jutta Werbelow von den "Nachtigallen", Harry Schubkegel, einst Gründer des Musikhauses "Session", Andrea Michels von der Stadt Wiesloch, Sänger und Songschreiber Olli Roth und Jens Logies von den Rotariern. Sie wählen aus allen Einsendungen die zwölf Teilnehmerformationen aus, die dann an einem der drei Konzertabende auftreten dürfen.

Ohne Präsenzpublikum vor Ort, aber per "Streaming" in die Wohnzimmer treten vier Starter pro Abend gegeneinander an. Die Zuschauer können via Internet ihre Stimme abgeben und dazu beitragen, den Sieger des jeweiligen Abends zu küren. Fünf Stimmen entscheiden: drei Juroren, Moderator Olli Roth und das Online-Publikum. Drei Gewinner und dazu der Publikumsliebling, der Künstler mit den meisten Online-Stimmen, der es nicht unter die ersten drei geschafft hat, treten schließlich an einem vierten Konzertabend gegeneinander an und bestreiten das Finale.

Möglich ist pro Internetzuschauer nur eine Stimme. Die Abstimmung im Internet ist 24 Stunden ab dem Livestream möglich. Und dafür wurde bereits im Vorfeld viel getan: Insgesamt kam dank zahlreicher Unterstützer bereits eine stolze Summe an Geldern zusammen. Viele Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen spenden für die Aktion und zeigen ihrerseits eine überwältigende Solidarität. Nun ist angedacht, aus dem Pool der Bewerber einen "Newcomer Contest" zu etablieren, bei dem Nachwuchskünstler, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, eine Chance haben, ihre Songs bekannt zu machen.

Die Bewerbungsdateien (maximal 20 Megabyte, MB) sollten bis spätestens 19. Februar an liedermacher@palatin.de gesandt werden und mit aussagekräftiger Vita, ein bis zwei Fotos, Lieddatei (MP3) oder Video (alternativ ein Link) versehen sein. Zu hören sein muss mindestens ein Song aus der eigenen Feder.

Und hier die Konzerttermine: Samstag, 13. März; Samstag, 27. März; Freitag, 9. April. Der finale Konzertabend findet am Samstag, 24. April, statt. Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, kann seinen Beitrag an eines der Spendenkonten der Stadt Wiesloch mit dem Betreff überweisen, Näheres unter www.wiesloch.de.