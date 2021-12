Von Tobias Törkott

Wiesloch. Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien steht, kommende Woche könnte Olaf Scholz bereits zum Kanzler der Bundesrepublik gewählt werden. Darüber entscheiden SPD und FDP bei Parteitagen am Wochenende, die Grünen lassen ihre Mitglieder bei einer Urabstimmung über die Koalition urteilen.

Einer, der bereits Erfahrung bei Koalitionsverhandlungen hat, ist der SPD-Abgeordnete Lars Castellucci. Der Wieslocher sitzt seit 2013 im Parlament in Berlin. Die Groko-Jahre, also die der Großen Koalition zwischen Union und SPD, kennt er nur zu gut – und auch wie die Verhandlungen mit CDU und CSU abliefen. "Es fühlt sich fundamental anders an als in den Jahren zuvor", sagt Castellucci über die nun wohl bald startende Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Er beschwört den "neuen Stil" und auch die "Vertraulichkeit", die geschaffen wurde.

Damit spricht er an, was auch andere Politiker der Ampel-Parteien sagen: Mit der CDU habe es dieses Vertrauensverhältnis so nicht gegeben. "Nun ging es um eine Analyse: Wo stehen wir, was wird gebraucht", beschreibt er die Arbeit während der Koalitionsverhandlungen. Dennoch seien SPD, FDP und Grüne noch immer drei unterschiedliche Parteien.

Die Regierungserfahrung der Sozialdemokraten der vergangenen Legislaturperioden begrüßt Castellucci: "Es entstehen keine Brüche. Es kann sofort gehandelt werden." Um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger aufrecht zu erhalten, "muss man nach der Wahl das machen, was man davor gesagt hat", beteuert der Wieslocher. Die SPD stehe unter anderem für sichere Renten und den Mindestlohn. "Scholz ist auch Klimakanzler", sagt Castellucci und erklärt: "Wir haben nicht weniger vor als eine industrielle Revolution. Die Wirtschaft und die Lebensweise müssen auf Klimaneutralität umgestellt werden." Dafür müssen ihm zufolge die drei Parteien zusammenarbeiten, auch, "wo früher nicht zusammengearbeitet wurde".

In welchem Bereich der 47-Jährige selbst arbeiten wird, steht noch nicht fest. Castellucci war im alten Parlament Religionsbeauftragter und auch Sprecher für Migration und Integration der SPD. Ein Feld in dem er auch aktuell aktiv ist. Denn während des Gesprächs mit der RNZ bereitet sich Castellucci auf eine Dienstreise an die polnisch-belarussische Grenze vor. Der Integrationspolitiker fliegt mit einer Delegation nach Polen, um sich vor Ort ein Bild über das Flüchtlings-Drama zu machen. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat Geflüchtete in sein Land gelockt und will diese nun nach Europa abschieben. Polnische Sicherheitskräfte unterbinden dies – auch unter dem Einsatz von Gewalt. Castellucci, der Lukaschenko als "Verbrecher" bezeichnet, erklärt, dass dieser so auch um die Anerkennung Europas kämpfe. "Es ist wichtig, dass man das Spiel durchschaut und dann mit Sanktionen antwortet", erklärt der SPD-Politiker. Aber auch für Polen sei die Situation schwierig: "Wir sind solidarisch mit Polen, aber die Genfer Flüchtlingskonvention und europäisches Recht müssen eingehalten werden."

Gleichzeitig müsse auch den Menschen gezeigt werden, dass sie sich mit der Einreise nach Belarus in eine Sackgasse bringen. "Und man muss dafür sorgen, dass sie darin nicht mehr landen", spricht er das Thema sichere Fluchtrouten an, welches sich die Ampelkoalitionäre auch auf die Fahne geschrieben haben. "An der Grenze sind Menschen akut in Not", sagt Castellucci. Hilfsorganisationen müssten in dieser humanitären Notsituation Zugang bekommen. "Am Ende des Tages müssen wir den Menschen in der Kälte helfen."