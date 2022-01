Wiesloch. (hds) Lange Schlange am Silvestertag und dies bereits ab kurz vor 8 Uhr am Morgen. Der Ort: die Praxis der HNO-Ärztin Esther-Christina Lang in der Gerbersruhstraße. Der Grund: Es stand eine Corona-Impfaktion am letzten Tag des alten Jahres an – ohne Terminvereinbarung.

"Wir haben bereits an Heiligabend und dies sehr erfolgreich geimpft", informierte Lang. Es sei sehr wichtig, die Pandemie in den Griff zu bekommen, daher sei das Impfen sehr entscheidend. Insgesamt wurden am Silvestertag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr mehr als 100 Spritzen verabreicht, vorwiegend der Wirkstoff von Moderna und für jüngere Personen der von Biontech.

Esther-Christina Lang und ihr Team hatten, als die Türen zu den Praxisräumen pünktlich öffneten, gleich alle Hände voll zu tun. Als erster in der Reihe stand Thomas aus Wiesloch. "Ich habe erst gestern von der Aktion gelesen und mich gleich entschieden, mich hier spontan einzufinden", erzählte er. Boostern, also die Auffrischimpfung, stand bei ihm an. Mit einem Blick auf die Uhr berichtete er, bereits seit etwa einer Stunde hier zu warten. Zum Start der Impfaktion reichte die Schlange vor der Praxis bis zur Heidelberger Straße und war etwa 100 Meter lang, erst allmählich wurde sie kleiner.

Einige waren gekommen und hatten eine Anmeldung – auch dies war möglich – in Händen. "Wir kommen aus St. Leon-Rot", berichtete ein Ehepaar, das ebenfalls zum dritten Pieks und sozusagen auf den "letzten Drücker" im alten Jahr angereist war. Andere in der Schlange berichteten, in den kommenden Tagen in den Winterurlaub aufbrechen zu wollen. "Wir machen das zur eigenen Sicherheit, aber auch, um mit dazu beizutragen, die Gesamtsituation zu verbessern", war zu hören. Beim Anstehen wurden die notwendigen Unterlagen noch flugs ausgefüllt, um mit allen notwendigen Dokumenten versehen zur Impfung zu gehen.

In ihrer HNO-Praxis, so berichtete Esther-Christina Lang, wird üblicherweise werktäglich nach Voranmeldung in einem bestimmten Zeitfenster geimpft. Den notwendigen Impfstoff besorgt Lang sich sowohl auf dem normalen Bestellweg als auch über eine andere Art. "Es gibt Möglichkeiten, sich von anderen Ärzten nicht abgerufenen Impfstoff zu besorgen und so habe ich zusätzliche Dosen bekommen", berichtete sie. Ihre HNO-Praxis in der Gerbersruhstraße bietet weitere Impfaktionen an Wochenenden an: Samstag, 8. und 15., Sonntag, 23., sowie Samstag, 29. Januar. "Wir machen das in erster Linie mit Voranmeldungen, jedoch können Interessenten auch spontan vorbeikommen."