Wiesloch. (RNZ) Zum Informationsabend mit der Landwirtschaft konnte Bürgermeister Ludwig Sauer im Ratssaal zahlreiche Vertreter fast aller landwirtschaftlichen Betriebe begrüßen, die auf den Wieslocher Gemarkungen im Voll- oder Nebenerwerb ihre Wiesen und Äcker und Sonderkulturen bewirtschaften oder Tierhaltung betreiben. Daneben waren auch die beiden Ortsvorsteher, Stadträte, ein Vertreter des Landwirtschaftsamtes sowie zwei Vertreter des Nabu der Einladung gefolgt.

Nach einem kurzen Rückblick auf die letztjährige Besprechung stand die Sperrung der Brücke zum Maxschacht in Altwiesloch für den landwirtschaftlichen Verkehr ganz oben auf der Tagesordnung. Die Verwaltung begründete noch einmal die Notwendigkeit einer Sperrung für schwere Lasten, weil die Brücke bei der letzten Brückenprüfung erhebliche Schäden aufwies und die Gefahr eines Brückenversagens bestehe. Ein Vertreter des Ingenieurbüros, das die Prüfung durchgeführt hatte, zeigte Fotos von Schäden an der alten Gewölbebrücke. Angesichts der erheblichen Investitionen für eine Sanierung habe man sich im Ausschuss für Technik und Umwelt im Frühjahr dieses Jahres für eine auf Dauer angelegte Sperrung für den motorisierten Verkehr entschlossen. Die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe vom Römerhof, Keitelberghof, aber auch aus Dielheim kritisierten, dass sie in den Entscheidungsprozess nicht einbezogen und von der Sperrung überrascht worden seien. Sie legten noch einmal dar, wie wichtig diese Verbindung für ihre Betriebe sei, und baten Bürgermeister Sauer, sich dafür einzusetzen, dass hier in absehbarer Zeit eine vertretbare Lösung für die Landwirtschaft gefunden werde.

Im Anschluss informierte Meinrad Singler von der Stadt über den Stand der Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz. Bei den Hochwasserrückhaltebecken in Schatthausen und am Ochsenbach hätten auch landwirtschaftliche Flächen der Nutzung entzogen werden müssen. Hier habe man mit der Landwirtschaft gute Regelungen finden können. Für das noch anstehende Becken in Altwiesloch würden indes keine landwirtschaftlich genutzten Flächen in Anspruch genommen. Gemeinsam mit den Nachbarkommunen möchte die Stadt Wiesloch in nächster Zeit eine Starkregen-Gefahrenkarte erstellen lassen. Hier sei die Landwirtschaft gefordert mitzuwirken, um die Schäden aus solchen Ereignissen zu minimieren, die vor allem in Baiertal und Schatthausen in den vergangenen Jahren gehäuft aufgetreten waren. Dabei sei es auch wichtig, die Landwirtschaft gegen einseitige Vorwürfe in Schutz zu nehmen, wonach diese Verursacher solch kleinräumiger Überschwemmungen sei.

Ein regelmäßiges Thema ist die Befahrbarkeit der Feldwege. Vor allem bei den großen Erntemaschinen gebe es regelmäßig Schäden an Fahrzeugen oder diese könnten nur schwer oder gar nicht auf die Felder gelangen, weil das sogenannte Lichtraumprofil zugewachsen sei. Hier wünschen die Landwirte, dass die Gehölzpflegemaßnahmen vom Bauhof grundsätzlich nachhaltiger durchgeführt werden und Hecken in zeitlichen Abständen auf den Stock gesetzt würden. Von der Verwaltung kam die Empfehlung, sich bei Problemen direkt an die Sachbearbeiter zu wenden.

Monika Stein von der Umweltstelle der Stadt stellte das Konzept der Stadt zum Insektenschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt vor, das im Januar 2020 im Gemeinderat beraten werden soll. Neben dem Beitrag der Stadt im innerörtlichen Bereich sei auch die Landwirtschaft bei besonders hochwertigen Flächen im Außenbereich betroffen, die von der Stadt verpachtet würden. Der Vertreter des Landwirtschaftsamts lobte die differenzierte und mit den Landwirten kommunizierte Vorgehensweise der Stadt.

Ein wichtiges Thema für die hiesige Landwirtschaft ist auch die Neuvergabe der Jagdpachtverträge im kommenden Jahr. Nicola Bajohr vom Bereich Liegenschaften informierte über die Einberufung der Jagdgenossenschaftsversammlung und das weitere Procedere bei der Vergabe der Pachtverträge. Insbesondere die Schäden an den landwirtschaftlichen Kulturen durch den hohen Bestand an Wildschweinen sind für die Landwirte ein Dauerproblem, bei dem sie sich eine Entlastung durch die Jäger erhoffen.

Weitere Themen wie die Einbindung der Landwirtschaft bei den regelmäßigen Gewässerschauen, aber auch das gedeihliche Miteinander bei der Benutzung von Feldwegen durch Landwirtschaft, Spaziergänger, Radfahrer und Reiter wurden offen und leidenschaftlich diskutiert. Immer wieder komme es zu unschönen Begegnungen, die bei gegenseitiger Rücksichtnahme verhindert werden könnten. Man dürfe dabei nicht vergessen, dass das Gros der Wege im Außenbereich im Rahmen von Flurbereinigungen und mit Beiträgen der Grundstückseigentümer ausgebaut worden sei.

Auf die Frage von Bürgermeister Sauer, ob diese Art der Informationsveranstaltung künftig regelmäßig oder anlassbezogen stattfinden solle, kam vonseiten der Landwirtschaft die überwiegende Rückmeldung, dass eine solche jährliche Zusammenkunft zu allen wichtigen Themen der Landwirtschaft mit offenem Austausch der Anliegen, Vorstellungen und Anregungen ganz wichtig sei und sich die landwirtschaftlichen Betriebe durch eine solche Veranstaltung auch wertgeschätzt fühlten.