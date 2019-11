Wiesloch. (hds) Sie steht schon etwas länger, doch jetzt wurde die "Tensegrity-Sphäre" oder auch "Sphären-Kugel" des Künstlers Markus Heinsdorff am Kreisel Lempenseite/Untere Hauptstraße auch offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Dabei konnten die Auftraggeber, die Bürgerstiftung Kunst für Wiesloch, ein kleines und doch bedeutendes Jubiläum feiern. "Es ist das 35. Kunstwerk, das wir seit unserer Gründung vor 22 Jahren der Bürgerschaft unserer Heimatstadt übergeben", so Dr. Helmut Bergdolt voller Stolz. Die Sphären-Kugel ist bereits das zweite Werk, das Heinsdorff, der eigens mit seiner Frau zur Eröffnung aus München angereist war, in Wiesloch gestaltet hat. 2001 hatte er eine kinetische Arbeit am Kreisel in unmittelbarer Nachbarschaft des Platzes "Am Alten Stadtbahnhof" geschaffen.

"Auf nationaler und internationaler Ebene hat er bereits zahlreiche Werke geschaffen und dafür viele Auszeichnungen erhalten", lobte Bergdolt den Künstler. Die Sphären-Kugel sei eine stabile Konstruktion, obwohl kein Stab den anderen berührt und die Stäbe nur über drei Meter lange Stahlseile in ihrer Position gehalten werden. "Sie strahlt bei festem Zusammenhalt Offenheit und Transparenz aus und stellt somit einen wunderbaren Vergleich zu unserem Verein dar", sagte Bergdolt. Die Mitglieder seien seit 22 Jahren ein "fester Halt" und sie hätten über all die Jahre gewährleistet, die Stadt mit Kunst im öffentlichen Raum zu prägen. "Die darin zum Ausdruck kommende Dynamik gibt uns ein gutes Gefühl für die weitere Entwicklung unserer Stadt, und dies trotz leerer Kassen", ergänzte Bergdolt. "Es braucht fortschrittliche Ideen, wie sie Markus Heinsdorff in seinen Kunstwerken verwirklicht." Die Übergabe der Sphären-Kugel habe sich allerdings verzögert, da die Probleme mit der Beleuchtung nicht so leicht zu lösen gewesen seien. Bergdolt dankte allen Beteiligten, so der EnBW für die Finanzierung der Strahler, den Sponsoren und dem Team des städtischen Bauhofs für die Unterstützung.

"Sie haben immer ein Ass im Ärmel, wenn es darum geht, Kunst sichtbar zu machen", lobte Oberbürgermeister Dirk Elkemann das Engagement des Vereins und vor allem den Einsatz des Ehepaars Bergdolt. "Wir sehen hier wieder ein gutes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement." Die 30 Stäbe, die mit 30 je zehn Millimeter dicken Stahlseilen verbunden sind, fügen sich nach seinen Worten zu einer "harmonischen Einheit" zusammen, zudem erweise sich das Werk gerade in der Dunkelheit als echter Hingucker.

Der Künstler Heinsdorff hatte für das Konstrukt in Anlehnung an den amerikanischen Architekten Richard Buckminster Fuller die sogenannte "Tensegrity-Variante" auserwählt. Die Stäbe berühren sich dabei nicht direkt, werden aber mit Hilfe von Seilen stabilisiert. "Es ist eine tolle Geschichte für mich, in einer Stadt gleich zweimal vertreten zu sein", sagte Heinsdorff. Der "öffentliche Lebensraum" gewinne gerade in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. "Die Kunst hat die Aufgabe, sich den großen Themen zu stellen. So erfahren wir eine neue Bewertung von all jenen Dingen, die unsere Gesellschaft prägen."