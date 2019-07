Wiesloch. Nach den erstmals im vergangenen Sommer aufgetretenen Verklumpungen des Füllstoffs musste der Kunstrasenplatz an der Parkstraße in den vergangenen Wochen wieder gesperrt werden, so die Mitteilung der Stadt. Der Gemeinderat hatte sich nach acht Jahren Betriebszeit dazu entschlossen, den Belag vorzeitig auszutauschen. In diesen Tagen wird der alte Kunstrasen mit dem schadhaften Füllstoff ausgebaut und gereinigt.

Die einzelnen Fraktionen werden anschließend wiederverwendet oder ordnungsgemäß entsorgt. Pünktlich zum Start der neuen Fußballsaison soll der runderneuerte Platz wieder zur Verfügung stehen. Die Kosten belaufen sich laut Stadt auf rund 260.000 Euro, wovon 73.000 Euro aus Landeszuschüssen für die Sportstättenförderung finanziert werden.