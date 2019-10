Wiesloch. (rnz) Eine 78-jährige Frau wurde am Dienstagabend nach einem Küchenbrand in Wiesloch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Das Feuer war gegen 22.40 Uhr in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Hauses in der Rathausgasse ausgebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Bewohner auf einem Herd Öl in einem Topf erhitzt und dann den Raum verlassen. Als er zurückkehrte, stand die Küche in Flammen. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte sich der Mann zusammen mit seiner Frau und zwei Kleinkindern, darunter einem Säugling, auch dank des raschen Eingreifens zweier Passanten unverletzt ins Freie retten.

Die beiden couragierten Männer hatten das Feuer gesehen, waren in die Wohnung gegangen und hatten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Die Freiwillige Feuerwehr rettete die bettlägerige 78-Jährige aus der noch leicht verrauchten Wohnung und versorgte sie bis zum Eintreffen des Rettungdienstes und des Notarztes medizinisch.

Die Feuerwehrabteilungen Wiesloch und Frauenweiler, mit 25 Personen und fünf Fahrzeugen im Einsatz, kontrollierten darüber hinaus die Räumlichkeiten mit einer Wärmebildkamera und richteten eine Überdruckbelüftung zur Ableitung von Rauchgasen ein. Im weiteren Verlauf koordinierte die Feuerwehr gemeinsam mit der Stadtverwaltung die Unterbringung der Familie in einem nahegelegenen Hotel. Ziervögel aus der Wohnung nahm die Polizei vorübergehend in ihre Obhut. Die Küche wurde vollständig zerstört, der Sachschaden wird auf circa 8000 Euro beziffert.