Wiesloch-Frauenweiler. (hds) Für Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer war es ein "besonderes Ereignis", als er den Staatssekretär im Umweltministerium Baden-Württembergs, Dr. Andre Baumann, in der Grundschule in Frauenweiler begrüßen durfte. Aus Stuttgart angereist, hatte Baumann eine Auszeichnung für den NABU Baden-Württemberg für das Projekt "Natur nah dran" mit im Reisegepäck. Die UN-Dekade "Biologische Vielfalt" hatte es als offizielles Projekt ausgezeichnet. Diese Anerkennung wird an Einrichtungen vergeben, die sich in "vorbildlicher Weise" für die Erhaltung der biologischen Vielfalt einsetzen. Neben einer Urkunde gab es einen Förderzuschuss von bis zu 15.000 Euro.

Zu Beginn der Veranstaltung hatte die Klasse 4b der Grundschule Frauenweiler die Gäste der Preisverleihung unter der Leitung der Rektorin der Schule, Esther Kirsch, musikalisch eingestimmt. "Allein wegen der ’Ode an die Freude’, die so herrlich zur Aufführung gebracht wurde, hat es sich bereits gelohnt, hierherzukommen", meinte der Staatssekretär. Insgesamt habe das Land für alle Aktivitäten mehr als 150.000 Euro locker gemacht, um vor Ort Unterstützung zu leisten. "Natur kann durch entsprechende Umgestaltung erlebbar gemacht werden", betonte Baumann. Er sei erfreut, wir gut dies alles laufe, und scheute auch einen volkstümlichen Vergleich nicht: "Wie Schmitz‘ Katze."

Die Aktion der UN habe inzwischen auch die Politik in Berlin erreicht und sei da auf offene Ohren gestoßen. "Mit ’Natur nah dran’ wird ein deutliches Zeichen für erfolgreiches Engagement zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Land gesetzt - und zwar direkt vor unserer Haustür", lote Staatssekretär Baumann. Von 2016 bis 2020 unterstützt das Projekt "Natur nah dran" jährlich bis zu 13 Kommunen bei der Schaffung naturnaher Grünflächen seitens des NABU. Bisher konnten bereits 46 Städte und Gemeinden bei der Umwandlung eintöniger Rasenflächen oder sonstigen "Einheitsgrüns" in artenreiche Wildblumenwiesen und Wildstaudenflächen begleitet werden. Und dies führte dann letztendlich zur Auszeichnung durch die UN-Dekade.

"Es ist an der Zeit, das Ruder herumzureißen", bekräftigte Martin Klatt, Projektleiter bei "Natur nah dran" beim NABU Baden-Württemberg. Wichtig sei es zudem, gerade Kindern ein Naturerlebnis zu ermöglichen und "kleine Tankstellen" für die Insekten zur Verfügung zu stellen. Es zähle jeder Quadratmeter, den man umwandeln könne. "Die Auszeichnung erfreut uns natürlich, zeigt sie doch auch, dass es unbedingt an der Zeit ist, im Siedlungsbereich neue Lebensräume für Schmetterlinge, Bienen, Käfer oder Schwebfliegen zu schaffen", ergänzte Klatt. Dr. Christoph Aly vom NABU Wiesloch sprach von einem "bewegenden Moment" für ihn persönlich und dies gerade im Jubiläumsjahr des NABU, der in der Weinstadt seit nunmehr 40 Jahren aktiv sei. "Wir müssen in die Zukunft schauen", appellierte er an die Gäste.

Anschließend durfte sich der Staatssekretär nach den Worten Klatts "die Hände schmutzig machen", pflanzte doch Baumann auf einer eigens angelegten, großen Fläche im hinteren Bereich der Grundschule Pflanzen ein und überreichte zudem ein kleines Holzbäumchen als Symbol für die Aktivitäten. "Die Kinder sollen sich hier vor Ort mit der Aktion identifizieren", betonte Baumann, ehe er Wildpflanzen wie beispielsweise den "Natterkopf" eingrub. Die Anlage an der Grundschule, die in den vergangenen Wochen entstand, wurde mit Unterstützung der Landschaftsgärtnerin Dr. Eva Distler angelegt.

Bürgermeister Ludwig Sauer hatte zuvor noch darauf hingewiesen, dass man Frauenweiler nicht von ungefähr für die Veranstaltung ausgewählt habe. "Hier gibt es die tolle Initiative ’Frauenweiler bient auf’, an der sich viele beteiligen", sagte Sauer. Zudem seien hier an und rund um die Grundschule einige Einzelmaßnahmen im Zusammenhang mit "Natur nah dran" entstanden. Hier könnten die Kinder selbst erleben, wie sich Natur in unmittelbarer Nachbarschaft entfalte. Seine Bitte in Richtung Staatssekretär lautete, dieser möge sich dafür einsetzen, dass Städte wie Wiesloch für derartige Maßnahmen auch künftig Fördergelder erhalten mögen.