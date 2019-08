Wiesloch. (hds) Das einwöchige Training hat sich ausgezahlt, denn bei der Premiere im Staufersaal des Palatins konnte das Erlernte auf beeindruckende Weise und voller Stolz vorgeführt werden. Bei der 14. Auflage des "Zirkus WiWaDi", hinter dem sich das begehrte Ferienprojekt der Städte Wiesloch, Walldorf und Dielheim verbirgt, stand die große Gala an. 13 Punkte wies das Programm auf und im Publikum saßen stolze Eltern und Großeltern und warteten gespannt auf die Darbietungen ihres Nachwuchses. Da schlichen die "Salatdiebe" in Form überdimensionierter Raupen über die Bretter, auf "Wolke Acht" wurde Akrobatisches geboten, mit Hochrädern so mancher Balanceakt in Perfektion gezeigt und auf großen, bunten Bällen wurden eindrucksvoll und gekonnt Kunststücke gezeigt.

Körperbeherrschung, Geschick, Timing: Das und viel mehr bewiesen die 110 jungen Artisten bei der Gala des Mitmachzirkus "WiWaDi" im Palatin. Kugellauf, Tellerjonglage und die lustigen Raupen gehörten zu den mitreißenden Darbietungen. Foto: Siegfried

Mit von der Partie waren Kinder zwischen acht und 14 Jahren, einige davon bereits "Wiederholungstäter", waren sie doch in der Vergangenheit das eine oder andere Mal bereits mit dabei. Die organisatorischen Fäden im Vorfeld liefen bei Veronique Struwe vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Wiesloch zusammen, die pädagogische Leitung hatte wie in den Jahren zuvor das "Centrum Mikado" mit Chef Marcus Kohne übernommen. Vor dem großen Auftritt waren die jeweiligen Programmpunkte ausgiebig einstudiert worden. Und so hatten sich die 110 jungen Künstler so einiges vorgenommen, um mit ihren Aufführungen das Publikum zu begeistern.

Schon kurz bevor sich der Vorhang erstmals hob, war die Spannung im Saal kaum zu überbieten. Da wurde fleißig Daumen gedrückt und den Auftritten entgegengefiebert. Gleich zu Beginn war Körperbeherrschung gefragt, denn die "Rainbow Kids" zeigten Artistik auf den großen Bällen. Sie holten sich danach, wie auch alle anderen Gruppen, mehrmals den Beifall des Publikums ab, indem sie freudig und gleichzeitig auch erleichtert nach ihrer Performance die Bühne stürmten. Unterstützt wurde die Künstlerschar von zahlreichen "Ehemaligen", die dafür sorgten, dass alles reibungslos verlief und als dunkel gekleidete "Heinzelmännchen" im Hintergrund unterstützend agierten.

Durch das vielfältige Programm führten als gewiefte Moderatorinnen das Trio Lena, Sofia und Jana, verbunden mit dem Hinweis, doch lieber zu klatschen als ständig nur mit dem Smartphone zu filmen. Wen wundert’s: Dem Publikum gelang beides in Perfektion. Besonders die "Drei Riesen auf den Hochrädern" genossen das Bad in der Menge, aber auch das Wirbeln mit Schnüren und Spindeln des "Diabolo"-Teams löste Begeisterung aus. Jongleure traten auf, nach der wohlverdienten Pause gab es ein Gastspiel des Cha-Cha-Clubs Wiesloch, und dies in großer Besetzung mit zahlreichen Kindern. Fetzig ging es dabei zu und die Besucher gingen so richtig mit.

Zuvor hatten die "Acht coolen Kugeln" bewiesen, was Körperbeherrschung bedeutet und beim Finale "Rocking Hell" ging es nochmals richtig zur Sache. Selbst wenn mal ein kleiner Fehler passierte, wurde er gleich ausgebügelt, man half sich gegenseitig und der aufmunternde Applaus ließ das eine oder andere kleine Missgeschick flugs vergessen. Bereits in der Pause war von vielen Besuchern zu hören, wie wertvoll eine solche Erfahrung für die kleinen Zirkusleute sein kann. "Da wird im Team gearbeitet und es gibt einen strengen Zeitplan, um die unterschiedlichen Choreografien einzustudieren", sehen viele Eltern den hohen pädagogischen Wert dieses Ferienspaßes der besonderen Art.

Und so ist der Mitmachzirkus "WiWaDi" nicht von ungefähr stets der Renner im Angebot während der schulfreien Zeit. Die Kinder lernen Disziplin und die wertvolle Erfahrung, mal im Rampenlicht zu stehen, kommt noch hinzu. Auf ein Neues also im nächsten Jahr.