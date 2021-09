Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Ludwig Sauer bleibt für weitere acht Jahre Erster Beigeordneter, also Bürgermeister, in der Weinstadt. Bei einer Sondersitzung des Gemeinderats sprachen sich 16 Mitglieder des Gremiums in geheimer Wahl für ihn aus, sieben votierten für den weiteren Kandidaten Harun Icli, den derzeitigen Stadtbaumeister von Murrhardt (Rems-Murr-Kreis). Zwei der abgegebenen Stimmen waren ungültig. Insgesamt waren 25 Ratsmitglieder inklusive des Oberbürgermeisters Dirk Elkemann an dem Abend stimmberechtigt. Sauer geht offiziell am 1. November dieses Jahres in seine zweite Amtszeit, die am 31. Oktober 2029 enden wird.

Diesmal setzte sich Sauer wesentlich deutlicher als bei seiner "Premieren-Wahl" vor acht Jahren durch. Damals benötigte er zwei Wahlgänge, um sich mit 16 zu 15 Stimmen – der Gemeinderat hatte zu jener Zeit mehr Sitze – gegen seinen aussichtsreichsten Mitbewerber, den Juristen Jörg Hornung aus Heidelberg, in einem "Kopf-an-Kopf-Rennen" durchzusetzen.

"Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden", sagte Ludwig Sauer in einer ersten Stellungnahme. Er bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und für die Unterstützung des gesamten Rathausteams während der zurückliegenden Jahre. Bereits in der Vorstellungsrunde hatte er sich zu seiner Tätigkeit bekannt, die er nach eigenen Worten bisher mit "Herzblut und Leidenschaft" ausgeführt habe und dies auch in Zukunft tun werde. Groß war die Zahl der Gratulanten, zur Wahl-Sondersitzung waren viele Bürgerinnen und Bürger in den Staufersaal des Palatins gekommen.

Bei der persönlichen Vorstellung war zunächst Harun Icli an der Reihe. Der 38-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Praktische Erfahrungen sammelte er nach seiner Ausbildung als Maurer und Stahlbetonbauer. Von 2007 bis 2008 absolvierte er die Meisterschule, von 2008 bis 2011 studierte er Architektur und seit 2018 bildete sich Icli weiter zum Betriebswirt, um 2020 nach Murrhardt zu wechseln. Mit dem Martin-Luther-King Satz "I have a dream" begann er seine Präsentation. Seinen "Traum" konkretisierte er und versprach eine nachhaltige Stadtentwicklung, sich Bildungsfragen zu widmen und zudem dem Umweltschutz große Aufmerksamkeit widmen zu wollen. Die Bürgerschaft gelte es in die Prozesse mit einzubeziehen und auch den Bereich Finanzen ließ er nicht unerwähnt. Hier gelte es, vor allem Fixkosten zu minimieren.

In Sachen Wohnungsbau hätte Icli bei einer Wahlentscheidung für ihn ein Leerstands-Management aufgebaut, um so vorhandene Baulücken im Zentrum der Stadt schließen zu können. Den Sanierungsstau in öffentlichen Gebäuden sprach er ebenso an wie den Bereich Klimaschutz. "Auch hier will ich die Bürgerschaft mit beteiligen, wir müssen als eine große Familie handeln", unterstrich er seine Zielsetzung. "Ich will mich für die Stadt in ihrer Gesamtheit einbringen".

Ludwig Sauer, Jahrgang 1961, ist in Wiesloch aufgewachsen und zur Schule gegangen, hat hier das Gymnasium besucht und auch einen Großteil seiner beruflichen Ausbildung absolviert: Vor dem Studium an der Verwaltungshochschule Kehl zum gehobenen Verwaltungsdienst leistete er seine beiden Praxisjahre im Rathaus der Weinstadt ab. Dorthin kehrte er nach dem erfolgreichen Ende seiner Ausbildung zurück und arbeitete fünf Jahre im Wieslocher Bauordnungsamt, bevor er 1990 für 23 Jahre ins Rauenberger Rathaus wechselte.

2013 startete er als Bürgermeister in Wiesloch. "Im Verlauf der Jahre konnte ich mein gutes Netzwerk weiter ausbauen. Natürlich haben wir große Herausforderungen vor uns, aber ich will weiter machen und meine Arbeit macht mir Spaß", so Sauer. Er verwies auf die "gut gelungene" Unterbringung von Flüchtlingen seit dem Jahre 2015, sprach von einem "guten Job" der Verwaltung während der Pandemie und versprach, dem Bevölkerungsschutz eine noch größere Aufmerksamkeit zu schenken. So wolle man das Sirenennetz reaktivieren, um bei Katastrophen rechtzeitig warnen zu können. Bei den Feuerwehren habe man den Investitionsstau fast vollständig beheben können.

Zum Thema Wohnungen befürwortete er zwar, die Schwerpunkte auf den innerstädtischen Bereich zu legen. "Aber wir müssen gerade für junge Familien auch anderswo Wohnraum schaffen und da sind wir auf einen guten Weg". Er erwähnte in diesem Zusammenhang beispielsweise das "Quartier am Bach". Hochwasserschutz wurde ebenfalls angesprochen und die durch Corona "schwer gebeutelte Innenstadt und deren Geschäfte" gelte es zu unterstützen. Über allem schwebe jedoch als Damoklesschwert die Finanzsituation der Stadt.