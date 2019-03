Wiesloch. (hds) Im bisherigen Hortgebäude wird künftig beim Deutschen Kinderschutzbund (DKSB) auch eine Ü3-Gruppe für Kinder eingerichtet. Nach Vorberatungen im Ausschuss für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales hat jetzt der Gemeinderat einstimmig grünes Licht für das geplante Vorhaben gegeben. Bereits im September soll es nach den notwendigen Umbauarbeiten losgehen. Für den Rest des dann anstehenden Jahres übernimmt die Stadt die anfallenden Betriebskosten in Höhe von 66.000 Euro, für Investitionen sind im Haushalt 79.200 Euro eingestellt.

Bereits Ende des Jahres war der Kinderschutzbund Wiesloch an die Verwaltung herangetreten. Nach den erfolgten Veränderungen - zurückgehende Zahlen bei den Nutzern - im Schülerhort "Blauer Elefant" und den dadurch frei werdenden Raumkapazitäten war Handlungsbedarf gegeben. So sollte auf jeden Fall die verbliebene Gruppe für all jene erhalten bleiben, die die Horteinrichtung weiterhin nutzen wollen, auf der anderen Seite galt es, für die leer gewordenen Räumlichkeiten eine andere Verwendung zu finden.

So entstand die Idee, eine Kindertagesbetreuung im Ü3-Bereich einzurichten. Der DKSB plant nunmehr, in Abstimmung mit der Stadtverwaltung eine Ganztagesgruppe mit 20 Plätzen zu eröffnen, die vom verbliebenen Hort räumlich getrennt ist. Die geplanten Öffnungszeiten sind von 7.30 bis 16 Uhr, es werden jedoch flexible Abholzeiten für die Eltern angeboten.

Die anstehenden Umbauarbeiten konzentrieren sich vor allem auf den Sanitärbereich, der zwar im Herbst 2018 vom Vermieter (PZN) erst überholt wurde, jedoch für die neue Nutzung nach Vorschriften und Auflagen des Landesjugendamts umgestaltet werden muss. Der Umbau der Räumlichkeiten wird vom PZN realisiert, während der Hort geschlossen ist. Danach stehen den Kindern im ersten Obergeschoss ein großer Gruppenraum von 40 Quadratmetern zur Verfügung sowie ein kleiner Ruheraum.

Im Erdgeschoss ist ein Ess- und Garderobenraum geplant, eine Küche ist bereits vorhanden. Im Garten kann in einem abgegrenzten Bereich gespielt werden und auch das sich anschließende Parkgelände des PZN mit Sinnespfad, Minigolfplatz und Streichelzoo kann mit genutzt werden.

Für den Start im Spätsommer werden knapp 30.000 Euro für eine Erstausstattung des neuen Kindergartens benötigt. Bereits im Ausschuss hatten einige Stadträte angeregt, diese Anschaffungen nochmals zu prüfen und gegebenenfalls zu reduzieren - oder mithilfe von Spenden die Belastung für die städtischen Kassen zu verringern. Dies ist jetzt gelungen, denn zur Gemeinderatssitzung kam die Nachricht, dass der DKSB 5000 Euro eben aus Spendengeldern dafür beisteuern wird.

Ob es für die gesamte Maßnahme Zuschüsse geben wird, ist noch nicht sicher. Derzeit stehen die Zeichen jedoch eher auf "Nein", da die zur Verfügung stehenden Mittel aus dem entsprechenden Landesprogramm bereits ausgeschöpft sind. Mit der Einrichtung einer weiteren Ü3-Gruppe verbessert sich die Situation in der Stadt für diesen Altersbereich.