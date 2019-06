Fast 26 Jahre lang war der Saal der Dreifaltigkeitskirche die Heimat des Wieslocher Kinderkleidermarkts. Nun aber wird der Saal anderweitig vermietet und der Kinderkleidermarkt sucht dringend nach einem neuen Domizil in Wiesloch. Foto: Kinderkleidermarkt/privat

Wiesloch. (oé) Der Kinderkleider- und Spielwarenmarkt ist eine Institution in Wiesloch. Seit fast 40 Jahren gibt es ihn nun schon. Die beiden jährlichen Märkte (jeweils im März und September) sind Publikumsmagneten und ziehen regelmäßig zwischen 300 und 500 Besucher an. Organisiert wird das alles ehrenamtlich von einem Team von jeweils circa 70 Helfern, an deren Spitze ein Organisationsteam steht, unter anderem mit Monique Enders, Christine Gebhardt, Katrin Knopf und Annette Straub.

Das Projekt erfüllt eine soziale Funktion gleich im doppelten Sinne: einmal, indem die Märkte für Familien günstige Kindersachen und Babyausstattungen aus zweiter Hand bieten; dann, indem der Reinerlös der Kinderkleidermärkte für einen guten Zweck gespendet wird. Bislang gingen in der Summe nahezu 200.000 Euro an unterschiedliche soziale und karitative Einrichtungen in der Region: vom Hospiz bis zum Kinderschutzbund, von Kindergärten und Schulen bis zu Beratungsstellen und Vereinen. Doch all das steht jetzt auf der Kippe. Der Grund: Der Kinderkleidermarkt hat aktuell keinen Veranstaltungsort mehr.

Anfang des Jahres sah es noch ganz anders aus. Da ging das Organisationsteam noch davon aus, dass man weiter den Saal der Dreifaltigkeitskirche in Wiesloch nutzen könne - seit nun fast 26 Jahren das Domizil des Wieslocher Kinderkleidermarkts. Ende Februar hatte die katholische Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim dem Team des Kinderkleidermarkts mitgeteilt, dass der Saal noch "mindestens bis circa August 2020" genutzt werden könne und somit dem Kinderkleidermarkt für Herbst und Frühjahr zur Verfügung stehe.

Für das Organisationsteam eine freudige Nachricht, soll doch im März 2020 der Jubiläumsmarkt zum 40-jährigen Bestehen stattfinden. Auch für den Herbstmarkt in diesem September hat man wegen der Zusage bereits Werbeflyer verteilt.

Umso fassungsloser und bestürzter waren die Mitglieder des Organisationsteams, als Mitte April die Hiobsbotschaft kam, dass der Dreifaltigkeitssaal nun doch nicht mehr zur Verfügung steht. Schon ab Juni 2019 könne der Saal nicht mehr vergeben werden, hieß es in der Mitteilung der Seelsorgeeinheit. Das alles kam "ohne Vorwarnung", so die Klage der Organisationsteam-Mitglieder, die sich fragen, warum man mit ihnen nicht vorab das Gespräch gesucht habe. Und warum gerade die Kirche "ein solch wichtiges gesellschaftliches Sozialprojekt einfach so ins Aus" stürze.

"Böser Wille oder böse Absicht" waren es nicht, versichert Pfarrer Alexander Hafner, der Leiter der Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim. Es habe sich einfach plötzlich "die Chance ergeben", den Saal kontinuierlich zu vermieten und so "regelmäßige Einnahmen" zu erzielen - Einnahmen, die die Seelsorgeeinheit dringend brauche, um die Dreifaltigkeitskirche weiter unterhalten zu können.

Seit zwei, drei Jahren schon habe man viele Ideen durchgespielt, was man mit dem Saal machen könnte, schildert Pfarrer Hafner die Situation. Schließlich handele es sich um eine "Riesenfläche", die die Kirchengemeinde unterhalten müsse, obwohl sie den Saal selbst am allerwenigsten nutze. Dabei machte der Leiter der Seelsorgeeinheit keinen Hehl daraus, dass die Pfarrgemeinde "unter finanziellem Druck" stehe. Das sei auch bekannt. Die Dreifaltigkeitskirche müsse dringend saniert werden, vor allem das Dach. Kostenpunkt: rund 600.000 Euro.

"Das ist zur Zeit nicht zu leisten", so der Leiter der Seelsorgeeinheit. So war die finanzielle Situation am Ende auch ausschlaggebend, dass die Pfarrgemeinde die Möglichkeit nutzte, den großen Saal dauerhaft für "ein oder eineinhalb Jahre" als Lagerraum vermieten zu können (der kleine vordere Saal, Küche und Toilette werden jedoch weiterhin von der Gemeinde genutzt).

Als Ersatz für den Dreifaltigkeitssaal hat die Seelsorgeeinheit dem Kinderkleidermarkt die Nutzung des Gemeindesaals in Baiertal angeboten. Doch der ist nach Einschätzung des Organisationsteams zu klein für die Bedürfnisse des Kinderkleidermarkts, auch fehlen dort ausreichend Parkplätze. Als Markt mit 17.000 bis 18.000 Artikeln (von denen regelmäßig 50 Prozent verkauft werden) brauche man eine Fläche von 400 bis 500 Quadratmetern sowie eine gewisse Infrastruktur, sagen die Organisatorinnen.

Diese waren unterdessen nicht untätig und haben sich an die Stadt gewandt mit der Bitte, bei der Suche nach einem neuen Veranstaltungsort zu helfen. Verschiedene Optionen (wie etwa Eishalle oder Woolworth-Obergeschoss) hatten sich allerdings als nicht realisierbar erwiesen. Bliebe noch die Fläche des ehemaligen Hem-Elektromarktes in der Stadtgalerie. Sie wäre aus Sicht des Kinderkleidermarkt-Teams ideal, da sie groß genug und mit genügend Parkplätzen in unmittelbarer Nähe ausgestattet ist.

Die Stadt hat inzwischen mit Vertretern des Unternehmens Hem Expert Kontakt aufgenommen und sie von der Notlage des Kinderkleidermarktes unterrichtet. Das Unternehmen hat sich der Stadt zufolge aufgeschlossen gezeigt und eine wohlwollende Prüfung zugesagt.

Dessen ungeachtet geht die Suche für das Organisationsteam weiter. Dessen Hilferuf: Wer in Wiesloch über geeignete Räumlichkeiten verfügt und sie vermieten könnte (im März und September jeweils für fünf Tage von donnerstags bis montags), der möge sich bitte melden unter: monique.enders@web.de oder annette-straub@web.de. Weitere Infos unter www.wieslocher-kinderkleidermarkt.de