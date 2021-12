Wiesloch. (obit) Da mal ein Rentier, dort ein Stern, dazwischen Wichtel, Engel oder Tannenzapfen: Die bunten Aufhänger zieren seit Freitagmorgen wieder zwei Weihnachtsbäume in der Wieslocher Innenstadt – und reihen sich ins Spalier der anderen 18 Weihnachtsbäumchen in der Fußgängerzone ein. Damit stehen wieder insgesamt 20 Mini-Tannen, die von mehreren Kindergarten-Gruppen aus Wiesloch geschmückt wurden, in der Stadt. Am Dienstag wurden zwei Bäumchen von Unbekannten geklaut.

Nun organisierte die Stadtverwaltung der Schildkröten- und Krabbelkäfergruppe des betroffenen Kindergartens "Unterm Regenbogen" zwei neue Bäumchen, um diese dann zu schmücken. Die Tannen wurden erneut von dem Wieslocher Unternehmen Florapark Wagner gespendet. "Alles ist sehr gut gelaufen", sagt Nadia Quast, die Leiterin des Kindergartens. Die Kinder hatten in dieser Woche mit ihren Erzieherinnen neuen Schmuck aus Papier gebastelt, der dann am Freitag mit Schnürchen an den beiden Bäumen aufgehängt wurde. Auch beim zweiten Schmücken waren die Kinder mit Begeisterung dabei.

Nun stehen wieder 20 geschmückte Bäume in der Wieslocher Innenstadt. Die zweite Schmückaktionen begutachteten Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Bürgermeister Ludwig Sauer vor Ort.

"Es ist echt super, dass ihr noch mal so fleißig gebastelt habt", erklärte Oberbürgermeister Dirk Elkemann, der mit Bürgermeister Ludwig Sauer die Schmück-Aktion aus nächster Nähe begutachtete. Die beiden Stadtchefs drückten ihr Bedauern über die Tat aus. Umso mehr freuten sie sich, dass die Kinder erneut die Gelegenheit zum Dekorieren bekamen.

Der Besuch der beiden Stadtchefs kam auch bei der Kindergarten-Delegation gut an. "Das hat uns besonders gefreut", so Quast. "Es war auch toll, wie mit den Kindern gesprochen wurde", berichtete die Leiterin von dem Treffen in der Innenstadt. So wurde das Verschwinden der beiden Bäume den Kindern damit erklärt, dass deren Schmuck wohl besonders schön gewesen sei. Deshalb seien die Bäume überhaupt gestohlen worden.

Neben dem neu gebastelten Schmuck konnten auch Teile der "alten" Dekoration wieder an die Bäume gehängt werden. Denn eine Wieslocherin hatte den Schmuck der gestohlenen Tannen auf der Straße gefunden und daraufhin im Rathaus abgegeben. Eine Vertreterin des Kindergartens Pusteblume überbrachte diesen dann am Freitagmorgen. Natürlich wanderte der auch an die beiden Bäumchen. Von den beiden geklauten Tannen fehlt übrigens noch immer jede Spur.

Update: Freitag, 3. Dezember 2021, 19.39 Uhr

Unbekannte stehlen zwei Weihnachtsbäumchen

Da fehlen zwei Bäumchen: Kindergarten-Kinder aus Wiesloch hatten die Weihnachtsbäume, die in der Innenstadt aufgestellt wurden, dekoriert. Nun wurden zwei entwendet. Foto: Stadt Wiesloch

Wiesloch. (obit) Kaum wurden die Weihnachtsbäume in der Wieslocher Fußgängerzone aufgestellt, schon klauten Unbekannte zwei der Bäumchen. Gestern berichtete die RNZ mit dem Titel "Fröhlich und bunt" noch von der Aktion, nun reagierten die Organisatorinnen und Organisatoren bei der Stadt Wiesloch geschockt auf den Tannen-Diebstahl. "Wir sind tief bestürzt, dass so etwas passiert", so Ines Adam von der Stadt Wiesloch, die die Schmück-Aktion begleitete. Auch auf der Facebook-Seite der Stadt Wiesloch herrscht Entsetzen: Als "respektlos" oder "traurig" beschreiben die Leserinnen und Leser das Verschwinden der beiden Bäume.

In der vergangenen Woche hatten Kindergartenkinder von verschiedenen Einrichtungen die kleinen Tannen in der Innenstadt geschmückt und aufgestellt. Für jeden Kindergarten war eine Gruppe vor Ort und dekorierte. Die Kindergärten kooperieren dabei seit Jahren mit der Stadt.

Die insgesamt 20 Bäume sind mit Stahlstäben festgemacht. Dennoch wäre auch ein dritter Mini-Weihnachtsbaum beinah geklaut worden, hier blieb es aber beim Versuch. Bei der Stadtverwaltung geht man davon aus, dass der Diebstahl am Montag zwischen 15 und 18 Uhr stattgefunden hat.

"Die Kinder sind enttäuscht"

Die nun fehlenden Tannen sollen nach Angaben der Stadt die des Kindergartens "Unterm Regenbogen" sein – unter anderem von der Schildkrötengruppe. "Die Kinder sind enttäuscht. In dem gebastelten Schmuck steckt viel Arbeit drin", erzählt Erzieherin Jessica Friedrich. Die Kinder wollten in der Weihnachtszeit gemeinsam mit ihren Eltern die dekorierten Bäumchen aufsuchen. Die Mütter und Väter wurden bereits per E-Mail über den Vorfall aufgeklärt. Mehr als eine Woche hatten die Kinder an der Deko für die Bäume gewerkelt.

"Die Aktion nimmt einen hohen Stellenwert ein", sagt Nadja Quast, Leiterin des Regenbogen-Kindergartens. Sie hatte bereits mit der Stadt den Kontakt aufgenommen, um nach einer Lösung zu suchen. "Wir werden wieder basteln", so Quast. Das dauere natürlich ein paar Tage, ehe der neue Schmuck fertig ist. Der soll dann wieder an neue Bäumchen gehängt werden. Nach Informationen der Stadt wird die Verwaltung gemeinsam mit dem Fachgeschäft Florapark, welches die Tannen gespendet hatte, dem Kindergarten die Möglichkeit geben, "neue Bäumchen zu schmücken."

Es wird nicht aufgegeben

Ganz aufgeben wollen weder der Kindergarten noch die Stadt, dass die Bäumchen wieder zu ihrem angestammten Platz in der Fußgängerzone zurückkehren: "Die Hoffnung ist, dass die Täter oder Täterinnen nochmals über ihre Untat nachdenken und die geklauten Bäumchen vielleicht doch zurückbringen."