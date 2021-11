Wiesloch. (pol/lyd) Am Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr meldeten Zeugen eine Rauchentwicklung aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Wiesloch, teilt die Polizei mit. Kurz nach Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Keller des Anwesens im Apfelweg bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr befinden sich mit starken Kräften am Einsatzort.

Um 4.13 meldet die Polizei dann, dass der Kellerbrand durch die Feuerwehr mittlerweile unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt fänden noch Lüftungsmaßnahmen statt.

Weder zur Brandursache noch zur Höhe des eingetretenen Sachschadens können momentan Angaben gemacht werden, so die Polizei weiter. Von den insgesamt elf evakuierten Personen musste lediglich eine aufgrund einer Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Nach einer Begehung des Brandobjektes durch die Feuerwehr kam diese zum Ergebnis, dass die Wohnungen bis auf Weiteres durch deren Bewohner nicht mehr aufgesucht werden können. Ein Großteil kam bei Nachbarn unter.

Für drei Personen wurde durch den Bürgermeister der Stadt Wiesloch, welcher persönlich vor Ort kam, eine Ersatzunterkunft organisiert. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund des nur mäßigen Fahrzeugverkehrs nicht. Die weiteren Ermittlungen hat zunächst das Polizeirevier Wiesloch übernommen.