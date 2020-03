Wiesloch. (RNZ) Die Stadt Wiesloch teilt mit, dass sie die Gebühren für Kindertagesstätten und Kernzeitbetreuung im April aussetzt. Damit sollen Eltern in dieser schwierigen Zeit entlastet werden. Um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, hatte die Landesregierung am 13. März beschlossen, landesweit alle Schulen und Kindertagesstätten zunächst bis einschließlich 19. April zu schließen. Auch in Wiesloch sind seit dem 17. März alle Einrichtungen geschlossen. Nur noch die Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in den sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, wird in Kindergärten und Schulen angeboten.

Um die Eltern zu entlasten, wird die Stadt Wiesloch den Empfehlungen der Landesregierung folgen und den Einzug der Gebühren für die Kindergärten, die Kindertagesstätten und die Kernzeit-Betreuung in den Grundschulen für den Monat April aussetzen. Das betrifft nicht nur den städtischen Kindergarten "Sternschnuppe" in Schatthausen, sondern auch die Einrichtungen der freien, privaten und kirchlichen Träger.

Bereits jetzt arbeiten die Kommunen, das Land und der Bund an einer gemeinsamen Lösung. Die Stadt Wiesloch will informieren, sobald dazu weitere Erkenntnisse vorliegen, und wünscht allen Kindern und Eltern, dass sie gut durch diese schwierige Zeit kommen.

Für Informationen zur aktuellen Situation und zur Notbetreuung in den Kindergärten und Schulen stehen folgende Bereiche zur Verfügung: Generationenbüro (Bereich Kindergärten) unter Telefon 0 62 22/8 43 08 oder 8 43 81 der per E-Mail an kita@wiesloch.de; Schulverwaltung (Bereich Grundschulen Kernzeitbetreuung) der Stadt unter Telefon 0 62 22/8 42 75 oder 8 42 59, E-Mail notbetreuung@wiesloch.de.