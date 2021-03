Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Es war die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Ende der Vorwoche, jedem Bürger und jeder Bürgerin einmal in der Woche einen kostenlosen Schnelltest zu ermöglichen, die für viel Verwirrung sorgte. Denn dies solle bei Apotheken und in Arztpraxen möglich sein, aber der Start verlief alles andere als reibungslos: Zu viele offene Fragen standen dem im Wege.

Zum einen können ein Großteil der Apotheken die geforderten Auflagen nicht erfüllen, zum anderen herrscht noch Unklarheit über die Abrechnungsmodalitäten. "Wir warten noch ab, bis alles geregelt ist", so die Antwort aus einer Arztpraxis in der Wieslocher Beethovenstraße. Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in der Schlossstraße dagegen wird bereits seit Längerem der Antigen-Schnelltest durchgeführt, und dies bis Ende der Vorwoche gegen Bezahlung, ab jetzt kostenlos.

"Wir haben dazu eigens eine Teststation auf dem Parkdeck im hinteren Bereich unseres Zentrums eingerichtet", erklärt Holger Bergdolt vom MVZ. Dort werden – nach vorheriger Online-Anmeldung – Interessenten getestet, und zwar an mehreren Fenstern gleichzeitig. Am Montag hielt sich der "Ansturm" jedoch noch in überschaubaren Größenordnungen. Vom MVZ werden außerdem bereits Tests für das Personal an Schulen und Kindergärten durchgeführt, an denen sich auch Apotheken beteiligen.

Dort ist die Situation aber komplizierter, fehlen den Apotheken in vielen Fällen die zusätzlichen Räumlichkeiten, in denen die Tests vollzogen werden können. In der Hessel-Apotheke konnte man dies lösen, da man auf der gegenüberliegenden Straßenseite Seminar- und Schulungsräume hat. "Wir können hier die Tests in unserer Hesselakademie in verschiedenen Zeitfenstern anbieten, es ist genügend Platz vorhanden und wir haben den Ein- und Ausgangsbereich voneinander getrennt", so Lothar Graff von der Hessel-Apotheke.

War er am frühen Samstagvormittag noch zuversichtlich, am Montag mit den Tests starten zu können, änderte sich dies ein paar Stunden später. "Ich hatte ein Gespräch mit dem Vorstand der Landesapothekenkammer Baden-Württemberg und habe den Ratschlag erhalten, nicht gleich loszulegen." Denn es fehle noch die offizielle Beauftragung vom Sozialministerium des Landes und auch für den Ablauf gebe es noch keine konkreten Aussagen.

Dabei hatte Graff im Vorfeld alles vorbereitet. "Die Materialbeschaffung ist nicht das Problem, eher die Logistik." So müssen für die Tests im Vorfeld die entsprechenden Unterlagen ausgefüllt und zum Termin mitgebracht werden. "Wir hatten geplant, zweimal am Tag für jeweils eine Stunde ein Angebot zu unterbreiten." Laut Graff würde man im Idealfall 24 Personen an einem Tag behandeln können. Allerdings bestehe derzeit keine Möglichkeit festzustellen, ob sich Personen gleich mehrfach in unterschiedlichen Einrichtungen testen lassen. Auch müsse man Personal speziell für die Tests schulen und dafür sorgen, dass der "normale" Betrieb weitergehe.

Bei einem positiven Schnelltest müssten die Daten der betroffenen Personen an das jeweilige Gesundheitsamt weitergemeldet werden. "Dazu wird eine entsprechende Datenschutzerklärung unterzeichnet, ohne diese können wir nicht testen."

Das alles ist in vielen anderen Apotheken nicht umsetzbar, zum Beispiel in der Stadtapotheke in Wiesloch. "Wir haben daher ein Schreiben an die Stadt gerichtet, möglichst kurzfristig eine Art kommunales Testzentrum im innerstädtischen Bereich und unter Einbeziehung aller geltenden Hygienevorschriften einzurichten", so Jutta Suchy, Leiterin der Stadtapotheke. Außerdem gehe es darum, geeignetes Personal zur Verfügung zu stellen. "Bei uns selbst geht das leider nicht", schildert Suchy. Um das Thema möglichst zeitnah besprechen zu können, sei man derzeit unter anderem mit dem Deutschen Roten Kreuz in Gesprächen, so Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer.

Gelöst ist inzwischen das Problem der Impfung für Apothekenangestellte. Wie Katina Linzmayer, Pressesprecherin der Landesapothekenkammer, auf RNZ-Anfrage mitteilt, habe das Sozialministerium inzwischen verkündet, dass sich die Angestellten von Apotheken ab sofort um einen Impftermin in der Priorisierungsgruppe 2 bemühen könnten. Außerdem verwies Linzmayer auf die Internet-Seite der Landesapothekenkammer (www.lak-bw.de), dort könne man einsehen, welche Apotheken die Schnelltests tatsächlich anbieten würden.

"Wir haben inzwischen bereits mehr als 500 Apotheken landesweit, die sich dort eingetragen haben. Das sind nicht alle, daher macht es sicherlich Sinn, vorher anzurufen", riet die Pressesprecherin. Sie führte aus, die Testreihen seien sinnvoll, um so einen genaueren Überblick über die Gesamtsituation der Pandemie zu erhalten. "Jedoch ist jeder in seiner eigenen Verantwortung gefordert, bei einem positiven Ergebnis auch den dann notwendigen PCR-Test machen zu lassen."