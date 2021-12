Wiesloch. (hds/obit) Stühlerücken im Rathaus: Vor einigen Tagen hielt Wieslochs "Finanzfrau", die Kämmerin Petra Hoß, ihre wohl letzte Rede in ihrer bisherigen Eigenschaft, bei der Einbringung des Haushalts. Denn in wenigen Tagen, ab dem 1. Januar 2022, wird sie innerhalb der Verwaltung wechseln und die Leitung der "Technischen Dienste" übernehmen. Somit wird sie Chefin vom Bauhof, der städtischen Gärtnerei und der Stadtwerke. Für die Leitung im Finanzbereich ist eine Nachfolge bereits ausgeschrieben worden – noch ist die Stelle aber nicht besetzt.

Der Grundstein für die Veränderung wurde bereits 2019 gelegt. Bei einem Workshop des Gemeinderates, der Verwaltung und der EnBW wurde ein räumlicher Schulterschluss mit dem Energiedienstleister und den technischen Betrieben thematisiert: Wieslochs Bauhof mit Gärtnerei und Stadtwerken sollten in einem gemeinsamen Versorgungszentrum mit dem Unternehmen unterkommen. "Die Verantwortlichen von EnBW sind auf uns zugekommen, um Überlegungen anzustellen, ein gemeinsames Domizil zu realisieren. Die Idee für einen ,großen Wurf’ war somit entstanden", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann gegenüber der RNZ. Der Gemeinderat entschied sich jedoch im September gegen den angedachten Standort. Die EnBW sucht daher weiter nach einem Grundstück.

Der Zusammenschluss der städtischen Betriebe ist davon nicht betroffen, weshalb Hoß ab dem 1. Januar eine Fülle an Aufgaben vorfinden wird, die es zu bewältigen gilt. Bei der Belegschaft von Bauhof, Gärtnerei und Stadtwerken hat sie sich bereits vorgestellt. "Mir macht es nach fast sechs Jahren als Kämmerin in der neuen Ausrichtung viel Spaß, mich wieder operativ betätigen zu können", kündigte sie zuversichtlich an. Und Elkemann fügte hinzu, Hoß sei "brennend interessiert" an der neuen Aufgabenstellung.

Die Noch-Kämmererin freut sich auf die kommenden Herausforderungen, um die Stadtwerke mit den anderen Betrieben zusammenzuführen. "Wir werden ein zukunftsfähiges und modernes Unternehmen", so Hoß. Vieles müsse neu strukturiert werden, das habe sie gereizt. Durch die Zusammenführung soll ein "zukunftsfähiger Dienstleister" entstehen, erklärt die 44-Jährige, die an der FH in Ludwigsburg zur Diplom-Verwaltungswirtin ausgebildet wurde.

"Ich verspreche mir Vorteile für die Mitarbeiter, auch bei der Flexibilität", hat Hoß die Angestellten im Blick, auch, um diese "zu entlasten". Daher geht ihr Blick auch in die Zukunft: "Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein." Dabei gehe es auch um Nachwuchskräfte. Hoß weiß, dass die junge Generation andere Ansprüche an einen Arbeitgeber hat: "Moderne Geräte zum Beispiel, oder auch Unterstützungen bei der körperlichem Arbeit", nennt sie als Beispiele. Wichtig sei es außerdem, dass durch die neue Struktur der städtischen Betriebe auch die Klimaziele der Stadt erreicht werden können. "Da sind wir einer der Akteure", weiß Hoß.

Die Arbeit in der Kämmerei werden sie nach insgesamt mehr als 20 Jahren in diesem Bereich dennoch vermissen. Auf die Arbeit mit den Zahlen wird sie aber nicht verzichten müssen. Bei den städtischen Betrieben warten beispielsweise die Wirtschaftspläne auf sie: "Ich werde auch dort im Finanzbereich tätig sein. Da werde ich nie ganz raus gehen."