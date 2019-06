Wiesloch. (hds) Es gab 21 Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen. Somit bestätigte der Gemeinderat, noch in seiner alten Besetzung, dass Luisa Ueltzhöffer (Bündnis 90/Die Grünen) nach Paragraf 15 der Gemeindeordnung die Wählbarkeit verloren habe und nicht in den Gemeinderat einziehen könne. Und dies, obwohl sie bei der Kommunalwahl 3144 Stimmen erzielen konnte.

Der Grund: Ueltzhöffer studiert in Tübingen Medizin und hat inzwischen auch dort seit 1. Juni ihren festen Wohnsitz. "Frau Ueltzhöffer ist somit nicht in der Lage, ihr Amt als Gemeinderätin anzutreten und dies ist von der rechtlichen Seite auch so in Ordnung", erläuterte OB Dirk Elkemann. Ueltzhöffer hatte sich vor dem im April gestarteten Sommersemesters an drei Universitäten für das Medizinstudium beworben und erhielt letztlich den Zuschlag in Tübingen. Bis zum 31. Mai war sie von Wiesloch aus noch gependelt.

"Wir gratulieren Frau Ueltzhöffer herzlich zu dem Studienplatz. Allerdings gingen die Bürger bei der Wahl davon aus, dass sie ihr Amt antreten werde, zumal seitens der Partei auch keine anderweitigen Aussagen gemacht wurden", so Klaus Deschner (CDU). Er sprach gar von einem "Betrug gegenüber der Wählerschaft" und einem "unredlichen Verhalten" seitens der Grünen. Man hätte sie von der Liste nehmen müssen. Denn sie habe in Tübingen bereits im April angefangen zu studieren und es sei daher absehbar gewesen, und dies lange vor dem Wahltermin, dass sie in Tübingen bleiben werde.

Dr. Fritz Zeier (Freie Wähler) fügte hinzu, man werde das jetzt so akzeptieren, aber ein "Geschmäckle" bleibe. Sicherlich habe Ueltzhöffer noch auf eine Zusage der Uni Heidelberg gehofft, diese sei jedoch nicht erfolgt. Und Sonja Huth (SPD) betonte, es sei zwar rechtlich in Ordnung, aber kritikwürdig. "Der Umzug war vorhersehbar und die Situation der Partei auch bekannt." Wer sich unter solchen Voraussetzungen aufstellen lasse, betreibe schlichtweg Stimmenfang. Elkemann fügte hinzu, man hätte seitens der Partei vor der Wahl ja auf die Gegebenheiten hinweisen können. "Ein Bauchgrimmen bleibt somit."

"Sie wollen uns doch nur in die Suppe spucken", sagte Dr. Gerhard Veits, der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. "Typisch schlechte Verlierer", reagierte er auf die Anschuldigungen. "Wir sind froh, junge Leute auf der Liste zu haben." Da könne es schon vorkommen, dass unvorhergesehene Ereignisse die Lebensentwicklung junger Menschen beeinflusse. "Die Zusage aus Tübingen war eher unwahrscheinlich", so Veits, und natürlich habe Ueltzhöffer gehofft, eine positive Nachricht aus Heidelberg zu erhalten, zumal sich dort die Entscheidung über Nachrücker oftmals in die Länge ziehe. "Unvorhergesehenes kann gerade bei jungen Menschen immer eintreten, aber wir lassen uns deshalb auf unserem Weg nicht beirren und brechen eine Lanze für die Jugend", so Veits.

Wegen der in der Sitzung festgestellten Tatsache und dem daraus folgenden Beschluss, dass Luisa Ueltzhöffer ihre Wählbarkeit verloren hat, rückt Sebastian Sauter für die Grünen in den Rat nach.