Wiesloch. (hds) Das "Integrationsmanagement Wiesloch", eine Kooperation der Stadt mit dem Trägerverbund aus Diakonischem Werk und Caritasverband, hat offiziell seine Arbeit aufgenommen. In der Rathausgasse 1 wurde jetzt das neue Domizil eingeweiht.

Schwerpunkt der Arbeit des Integrationsmanagements ist es, sich um die Belange von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung zu kümmern und diesem Personenkreis mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Initiiert und zum größten Teil finanziert wird das Projekt vom Ministerium für Soziales und Integration des Landes.

Das Team setzt sich aus Natalia Karatash, Sophie-Lucia Gassner (beide vom Caritasverband) und Markus Fröhlich (Diakonisches Werk) zusammen. Das Trio versteht sich als Ansprechpartner für alle Geflüchteten, die auf der Suche nach Arbeit, einer Ausbildung oder einer Wohnung sind.

Einen weiteren Schwerpunkt sieht man in der Koordination von Ämtern, Behörden und ehrenamtlichen Organisationen. Ziel ist es, bürokratische Hürden zu überwinden, mit allen, die sich um Flüchtlinge kümmern, eng zusammenzuarbeiten und den Betroffenen zu helfen, die eigene Integration zu planen und umzusetzen.

Bisher waren diese Aufgaben auf verschiedene Schultern verteilt, so auf Ehrenamtliche und die Flüchtlingsbeauftragte der Stadt, nun sollen sie im Büro des Integrationsmanagements unter einen Hut gebracht werden. "Die Flüchtlingsbeauftragte kann sich jetzt wieder verstärkt der strukturellen Integration widmen und stellt eine Brücke zwischen Verwaltung und Bürgern her", betonte das neue Team.

Nach wie vor unverzichtbar sind die Ehrenamtlichen. "Als Berater, für Begleitungen, als Nachbarn und Freunde, als Organisatoren von Kursen und Begegnungen sind sie diejenigen, die wesentlich dafür sorgen, dass die neuen Mitbürger in Wiesloch eine zweite Heimat finden", so das Integrationsmanagement-Team. Man werde nicht nur im Büro sitzen und auf Besuche warten, sondern auch Hausbesuche bei den Menschen machen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht ins Büro kämen.

Bürgermeister Ludwig Sauer verwies bei der Eröffnung des Büros auf das Kanzlerinnen-Zitat "Wir schaffen das!" von 2015 und fügte hinzu: "Wir hier in Wiesloch haben bereits sehr viel geschafft und dies vor allem mithilfe des Engagements vieler Ehrenamtlicher." Es sei eine Herausforderung gewesen, sich innerhalb sehr kurzer Zeit auf die neue Situation einzustellen. "Da hatten wir die Belegung der Sporthalle am Schulzentrum und viele begleitende Maßnahmen", blickte Sauer zurück.

Viele Menschen hätten inzwischen den Eindruck, alles sei erledigt. Doch: "Die Integration ist noch nicht durch", so Sauer. Gerade in Sachen Anschlussunterbringung und den damit verbundenen Maßnahmen sei noch nicht alles erledigt. "Wir werden da auch die Stadtteile einbinden, denn dort gibt es - im Gegensatz zur Kernstadt - auch noch Kita-Plätze", so Sauer. "Gemeinsam können wir Gutes bewirken", schloss er seine Ausführungen.

Siegmund Zimmermann vom Diakonischen Werk meinte, man werde in der jetzigen Anfangsphase etwas improvisieren müssen. Vor allem hob er die Bedeutung der Netzwerkarbeit hervor. Vom Netzwerk Asyl waren Annegret Sonnenberg und Monika Gessat gekommen, die gute Zusammenarbeit wünschten.

Während Natalia Karatash (Erziehungs- und Sprachwissenschaftlerin) bereits seit November 2017 als Ansprechpartnerin für Geflüchtete arbeitet, sind Sophie-Lucia Gassner (Erziehungswissenschaftlerin) und Markus Fröhlich (Diplom-Sozialpädagoge) Neulinge in Wiesloch. Gassner hat unlängst ihr Studium abgeschlossen, Fröhlich hat bereits Erfahrung in der Flüchtlingsarbeit in Nordrhein-Westfalen gesammelt. Derzeit sind das Integrationsmanagement und das Kinder- und Jugendbüro der Stadt noch gemeinsam unter einem Dach. Bis Ende des Jahres wird die städtische Einrichtung an den Marktplatz in dort frei gewordene Räumlichkeiten umziehen.

Info: Sprechzeiten im Büro des Integrationsmanagements in der Rathausgasse 1: dienstags, 14 bis 17 Uhr, und donnerstags, 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Zudem kann man Termine per E-Mail (im-wiesloch@diakonie-caritas-rnk.de) vereinbaren.