Wiesloch. (hds) Geflüchteten, die in Deutschland eine Bleibeperspektive haben, bei der Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche zu helfen, das gehört zu den Hauptaufgaben des "Integrationsmanagements Wiesloch". Das Büro wurde 2017 gegründet und zog vor fast genau zwei Jahren in die Rathausgasse. Seither hat es sich fest etabliert und ist ein wichtiger Anlaufpunkt für viele Geflüchtete geworden.

Schwerpunkt der Arbeit des Integrationsmanagements ist es, sich um die Belange von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung zu kümmern und diesem Personenkreis mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wichtig sei dabei ein gutes Netzwerk zur Verfügung zu haben, berichtet Markus Fröhlich, der zusammen mit Sophie-Lucia Gassner und Tayebeh Rafiei-Sadi das Team des Integrationsmanagements bildet. So habe die Stadt frühzeitig Zeichen gesetzt, um gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das Domizil in der Rathausgasse erweise sich dabei als idealer Standort. "Unser unmittelbarer Nachbar ist die Bürgerstiftung, quasi über den Flur, und gerade mit dem Netzwerk Asyl haben wir einen guten Kontakt und können uns optimal austauschen", sagte Gassner. "Wir betreuen ausschließlich Flüchtlinge, die sich in einer Anschlussunterbringung befinden", ergänzte sie.

Bei den Wunsch-Ausbildungsplätzen steht die Altenpflege ganz hoch im Kurs. Von den 18 Personen, die sich derzeit in einer Ausbildung befinden, haben sich zehn für eben diesen Bereich entschieden. "Das mag verwunderlich klingen, aber nur auf den ersten Blick", so Rafiei-Sadi. Denn für viele der Flüchtlinge, die zumeist aus Syrien, dem Irak und Eritrea kommen, ist dieser Beruf aufgrund des kulturellen Hintergrunds in ihrer jeweiligen Heimat etwas Besonderes. "Dort genießt die Altenpflege einen wesentlich höheren Stellenwert als bei uns." Denn die Pflege sei eine Selbstverständlichkeit und viele handelten nach dem Motto "Tue etwas Gutes". Rafiei-Sadi selbst war 2001 aus dem Iran nach Deutschland gekommen, studierte Soziologie und hat bereits Erfahrungen im Migrationsbüro in Heidelberg gesammelt. Zudem spricht sie Persisch und Arabisch, was in Einzelfällen die Kommunikation mit den betreuten Personen erleichtert. Über eine Bekannte hatte sie von der freien Stelle in Wiesloch erfahren und sofort zugegriffen. Für viele aus dem zu betreuenden Klientel ist sie ein Beispiel positiver Integration. "So manche fragen mich, wie ich es geschafft habe, mich hier erfolgreich einzuleben und ich gebe dann Tipps und Ratschläge, immer mit dem Hinweis: Man muss auf jeden Fall wollen."

Aber die Unterhaltung sollte, und da sind sich die drei einig, in der Regel auf Deutsch erfolgen. "Das ist auf dem Weg für eine nachhaltige Integration von großer Bedeutung", meinte Fröhlich. Der Diplom-Sozialpädagoge hatte bereits vor seiner Zeit in Wiesloch Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit in Nordrhein-Westfalen gesammelt. Er kam, ebenso wie die Erziehungswissenschaftlerin Gassner, vor zwei Jahren nach Wiesloch. Wichtig sei es, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten und sich mit tatkräftiger Hilfe des Integrations-Dreigestirns auf die neue Umgebung einzustellen. Dies gelingt zwar nicht gleich, aber mit Beharrlichkeit und großem Engagement wurde von der Einrichtung viel geleistet. "Ich erinnere mich an den Fall einer schwer traumatisierten Frau aus Syrien, die dank unserer Beratung und Unterstützung sich jetzt in der Ausbildung als Altenpflegerin befindet", nannte Fröhlich ein positives Beispiel.

Es sind aber auch die "kleinen Dinge", die einer Integration oftmals im Wege stehen. Behördengänge und das Ausfüllen unterschiedlichster Formulare gehören längst zum Alltag all jener, die hierzulande Fuß fassen wollen. Dabei gilt es, bürokratische Hürden zu überwinden. "Wir wollen die Menschen zur Selbstständigkeit bringen und ihnen aufzeigen, die Dinge zu lernen, um sie dann eigenständig umsetzen zu können", betonten Gassner und Fröhlich.

Initiiert und zum größten Teil finanziert wird das Projekt vom Ministerium für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg, getragen wird es von der Stadt, dem Diakonischen Werk und dem Caritasverband. In Wiesloch hatte der Gemeinderat sich stark gemacht, um so die Integration von Flüchtlingen besser koordinieren zu können. Bedingt durch die Coronakrise sind zwar keine "offiziellen" Sprechstunden vorgesehen, jedoch können sich Flüchtlinge, die sich in einer Anschlussunterbringung befinden, telefonisch melden, um so einen Termin im "kleinen Rahmen" zu vereinbaren. So ist das Büro montags bis freitags in der Regel unter Telefon 0 62 22/9 36 67 70 zwischen 9 und 16 Uhr zu erreichen.