Wiesloch-Schatthausen. Im Generallandesarchiv in Karlsruhe befindet sich eine Urkunde aus dem Jahr 1294, wonach ein Sifrid Wider, Miles (= Ritter) und seine Frau Willeburg ihren von Dyabolus von Mure (der "Teufel von Mauer" genannte Ritter Conradus) erworbenen Hof zu Schadehusen um 80 Pfund Heller dem Speyerer Canonicus Heinrich von Fleckenstein verkaufen und ihn um eine jährliche Gült von 20 Scheffel Korn als Erblehen zurückerhalten.

Diese erste urkundliche Erwähnung Schatthausens vor 725 Jahren wird der Ort gemeinsam mit seinen Gästen am kommenden Wochenende, 29./30. Juni, mit einem "Wochenende im Mittelalter" feiern. Rund um das Gölersche Wasserschloss in Schatthausen versammeln sich Rittersleute, Musiker, Gaukler und Handwerker, um die Zeit am Ende des 13. Jahrhunderts wieder aufleben zu lassen.

Mit dabei sind Wirme et Agram, der Merklingsteiner Stauferbund, Viatores Communis, die Helfensteiner, Apostata Equitis, die Kreuzfahrergemeinschaft Damiette, die Stauferwache Wimpfen und Fraternitas Libertatis. Sie werden in ihren Lagern Mittelalter hautnah und verständlich präsentieren, mittelalterliche Schmiede, Gewand- und Hutmacher, Holzdrechsler, Falkner, Bogenschützen, Spielzeughändler und Keramiker, die aus ganz Deutschland angereist sind, werden zu bewundern sein. Und dies alles umrahmt von Drachenbootschiffschaukel, Holzwurmzirkus, Puppenspiel, Musik, Tanz, Gaukelei und Schwertkampf. Obendrein gibt es Unterhaltung für die Kinder und Speis‘ und Trank für alle.

Die Ouvertüre bildet ein Konzert mit Knud Seckel von "Minnesangs Frühling" am Freitag, 28. Juni, im kleinen Innenhof des Schlosses, das allerdings bereits komplett ausverkauft ist. Klaus Freiherr von Göler zu Ravensburg-Brüggen gewährt hierzu zusammen mit der Kultur AG einen Einblick quasi ins Herz des Schlosses und der damaligen Zeit. Zu hören sind unter anderem Lieder von Walther von der Vogelweide und Konrad von Wissenlo.

Die Urkunde (das Original lagert im Generallandesarchiv Karlsruhe) dokumentiert die erste Erwähnung. Urkunde: Festbuch zur 700-Jahr-Feier Schatthausens)

Am Samstag, 29. Juni, wird das Fest nach dem Mittagsläuten (12 Uhr) offiziell von Wieslochs OB Dirk Elkemann und weiteren Damen und Herrschaften eröffnet. Für die angemessene Umrahmung sorgen die Grundschule und die Kindertagesstätte Sternschnuppe. Bis Mitternacht kann dann Mittelalter erlebt und gelebt werden. Zur Bewirtung und Unterhaltung tragen 17 örtliche Vereine und Gruppen bei. Eigens angepflanztes mittelalterliches Getreide wird erläutert und verarbeitet werden.

Der Sonntag, 30. Juni, beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst am Mühlradplatz. Danach ist bis 18 Uhr wieder "Mittelalter" angesagt. Um den finanziellen Aufwand zu stemmen, wird samstags und sonntags um einen kleinen Unkostenbeitrag in Höhe von fünf Euro von jedem 18- bis 79-jährigen Gast gebeten. Darunter und darüber ist der Eintritt gratis.

Die Schatthäuser Mitbürger werden freundlich gebeten, ihre Autos und sonstigen Fahrzeuge in die Höfe und Garagen zu stellen, um den angereisten Gästen und Teilnehmern möglichst viel Parkraum zu überlassen, ohne dass große Verkehrsregelungen eingerichtet werden müssen. Das "La Sorgente" hat freundlicherweise auch seinen Parkplatz für Zweiräder zur Verfügung gestellt. Eine gute Idee ist es aber auch, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf Schusters Rappen anzureisen.

Besucher seien schon jetzt darauf hingewiesen, dass offene Feuer, der Bach, der Wassergraben oder anwesende Tiere potenzielle Gefahrenquellen - nicht nur für Kinder - sind und besonderer Vorsicht bedürfen. Im Besonderen sollten auch Tiere nicht gefüttert werden. Der geplante Streichelzoo allerdings - unter anderem mit Highlandrindern - wurde im Hinblick auf die vorhergesagten Temperaturen und die erwartete Besucherzahl aus Gründen des Tierschutzes gestrichen.

Schatthausen sieht mit Spannung diesem großen Ereignis entgegen und freut sich schon auf viele gut gelaunte Gäste.