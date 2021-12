Wiesloch. (tt) Eigentlich sollte es "nur" eine bleibende Erinnerung für ihren mittlerweile 20 Monate alten Sohn werden. Doch weil ihr Bilderbuch auch bei anderen jungen Eltern großen Anklang fand, gründete Isabelle Grunwald mitten im Lockdown ihr eigenes kleines Büro. Und machte sich mit Illustrationen für Kinderbücher selbstständig. Neben der Arbeit für andere Autoren stand dabei "Luca und der Mond" im Mittelpunkt – eine Vorlesegeschichte zum Einschlafen. Seit Kurzem kann man das 36 Seiten starke Buch nun im Wieslocher Buch- und Spielwarenhandel kaufen.

Weil sie mit ihrer Familie gerne im Dämmelwald unterwegs ist, sollte das Buch einen Bezug zum Wald haben: Wer wohnt da? Wer ist nachts wach? Was gibt es dort für eine Flora und Fauna? Alles Fragen, die Grundwald beim Schreiben ihrer Geschichte berücksichtigte. Genau wie die Mondphasen, über die die Kinder ganz nebenbei und spielerisch in "Luca und der Mond" mehr erfahren. Denn natürlich geht es – wie der Titel bereits verrät – um die Suche nach dem verschwundenen Mond. In der Geschichte macht sich Luca auf die Suche nach dem Himmelskörper – mit Hilfe von Verbündeten, die im Wald leben: Eule, Dachs und Fuchs. Nicht immer ist ihre Reise konfliktfrei, deshalb will Grunwald den kleinen Leserinnen und Lesern auch vermitteln, wie man mit Meinungsverschiedenheiten umgehen kann. Zusammen finden sie schließlich den Monddieb, den der Vollmond stört, weil er zu hell ist.

Viel Zeit und Leidenschaft sind in das Buchprojekt geflossen: "Ich habe lange an der Geschichte gefeilt, weil die Texte immer kürzer werden mussten", berichtet Grunwald. Hilfe hat sie sich während des Schreibens bei anderen Müttern, Erzieherinnen und Kinderbuch-Bloggern geholt. "Danach habe ich dann noch einmal am Text gefeilt", so die Autorin. Erst danach hat sie mit dem Zeichnen begonnen. "Immer wenn mein Sohn geschlafen hat, habe ich gemalt", berichtet sie. Und beteiligte an den einzelnen Arbeitsschritten auch immer ihre Fans: Im sozialen MediumInstagram ließ sie darüber abstimmen, welche Variante eines Bildes ihren Unterstützern besser gefiel.

Denn anfänglich hatte sie etwas Sorge, für ihr Projekt belächelt zu werden, hat sie doch keine zeichnerische Ausbildung, sondern sich alle Techniken selbst angeeignet: Schon seit der fünften Klasse zeichnet die heute 34-Jährige gerne. "Ich habe mir alles selbst beigebracht, Studien in Büchern gewälzt und viel am lebenden Objekt geübt", so Grundwald. Als Jugendliche sei sie nach der Schule häufig in den Heidelberger Zoo gegangen, um Tierstudien zu zeichnen. Aber auch Porträts, Kohle- und Grafitzeichnungen setzte sie viele um. Aber irgendwann gab es genug anderes und die Verwandten waren mit Bildern versorgt, dass ihr Hobby in Vergessenheit geriet.

"In der Corona-Zwangspause habe ich irgendwann meine Stifte wieder hervorgeholt und gemalt. Und dann hat es sich verselbstständigt", berichtet Grundwald. Ihre Werke präsentiert sie im Internet und schnell kommt die erste Anfrage, ob sie nicht ein Bilderbuch illustrieren könnte. Heute arbeitet sie allerdings mit dem Tablet und nicht mehr mit Stift und Papier.

Das eigene Buch selbst zu verlegen, war aber noch einmal ein großer Schritt: "Mein Mann hat mich da angeschubst und viele andere Eltern haben mich bestärkt", berichtet Grunwald. Denn im Gegensatz zu einem Roman, den man mittlerweile auf Abruf drucken lassen kann, war der Druck der 400 Exemplare ihres Bilderbuches auch ein wirtschaftliches Wagnis. Um so wichtiger war ihr dabei die Nachhaltigkeit: Klimaneutral gedruckt in Wiesloch auf zertifiziertem Papier mit Farben auf Pflanzenölbasis unterstützt sie mit jedem Exemplar ein Wiederaufforstungsprojekt im Schwarzwald.