Wiesloch. (RNZ) Ein Piks gegen Corona zwischen Sonnencreme und Sommerwind: Das Wieslocher Wietalbad ermöglicht am Sonntag, 15. August, Impfungen ohne Voranmeldung. Zwischen 12 und 15 Uhr ist das Impfteam um Kinderarzt Gerhard Veits vor Ort im Bad und führt Impfungen mit den Wirkstoffen von Biontech oder Johnson&Johnson durch, teilt die Stadt mit. Mitzubringen sind der Impfausweis und die Versichertenkarte. Unterlagen und Informationen gibt es im Schwimmbad oder im Internet auf www.kinderaerzte-wiesloch.de. Auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft werden.

Zusätzlich erhält jeder und jede vor Ort Geimpfte einen Gutschein über ein alkoholfreies kaltes Getränk oder ein Heißgetränk nach Wahl bei der Schwimmbadgastronomie. Personen, die sich dort nur impfen lassen wollen, müssen keinen Freibad-Eintritt zahlen. Dafür müssen die entsprechenden Dokumente zur Impfung am Eingang vorgezeigt werden.

Die Aktion wurde innerhalb von wenigen Tagen auf die Beine gestellt. "Wir haben die ganze Zeit auf das gute Wetter gewartet, deshalb ist es so spontan", erklärte Veits. Welcher der beiden Impfstoffe gespritzt wird, könne jeder selbst entscheiden. Der Termin zur Zweitimpfung wird – wenn nötig – direkt vor Ort vergeben. "Der organisatorische Aufwand hat sich in Grenzen gehalten", schilderte Bürgermeister Ludwig Sauer. Man habe sich mit den Stadtwerken als Betreiber des Bads absprechen müssen, "aber das war sehr unkompliziert". Insgesamt begrüße die Stadt die Aktion, "weil die Impfbereitschaft sehr gesunken ist", so Sauer.