Der Restaurator der Karlsruher Majolika kümmert sich derzeit um die Fohlen: Wegen eines Risses wurden die beiden Tiere getrennt. Nur so kann die Schadstelle ausgebessert werden. Ende Juli soll die Tonskulptur in Wiesloch aufgestellt werden. Foto: Majolika Karlsruhe

Von Timo Teufert

Wiesloch. Es soll nicht mehr lange dauern, bis die Fohlen-Plastik von Else Bach in Wiesloch wieder aufgestellt wird: Ende Juli soll es nach den Planungen des Kulturvereins Johann-Philipp-Bronner so weit sein. Nachdem die Skulptur in den 1960er-Jahren auf dem Schulhof der Gerbersruhschule aufgestellt wurde, galt sie seit dem Umbau der Schule als verschollen. Im letzten Jahr machte sich die Vorsitzende des Bronner-Vereins, Karin Hirn, auf die Suche nach der Tonplastik, die einst in der Majolika in Karlsruhe hergestellt wurde. Nachdem ein Vereinsmitglied sie auf der Terrasse eines Hotels in Großsachsen entdeckt hatte, kamen die Fohlen im März zurück nach Wiesloch. Nun kümmert sich der Restaurator um die Plastik.

Am 14. Juli soll nun der Ausschuss für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales endgültig entscheiden, wo die Fohlen in der Weinstadt wieder aufgestellt werden. "Für den Standort auf dem Hof der Polizei haben wir grünes Licht vom zuständigen Amt Vermögen und Bau bekommen", berichtet die Vorsitzende des Kulturvereins, Karin Hirn. Die Plastik soll künftig vor der Giebelwand eines Gemäuers stehen, das in früheren Zeiten den Hühnerstall des Bezirks- und Landwirtschaftsamtes beherbergte, das früher dort seinen Sitz hatte. An diesem Standort schütze die Fohlen ein Zaun, sie seien aber gleichzeitig für die Wieslocherinnen und Wieslocher von der Amarante-Anlage zwischen Stadtbibliothek und Musikschule aus gut zu sehen.

Das sei dringend notwendig, denn die Stabilität der Plastik sei nicht mehr so wie ursprünglich, so Hirn. Deshalb dürften – im Gegensatz zum früheren Standort an der Gerbersruhschule – keine Kinder mehr auf das Kunstwerk aus Ton klettern. Doch der Verein will die Plastik allen Wieslochern zugänglich machen, deshalb kam für Hirn und ihre Kollegen ein Innenraum oder unzugänglicher Innenhof nicht in Frage. "Die einzige Alternative wäre der Lichthof des Palatins gewesen, doch da hätte man immer ins Palatin gemusst, um sie anzuschauen", so Hirn.

"Ich finde es besser, dass man es draußen sehen kann. Da kann man einfach dran vorbeilaufen", meint Hirn. Doch seitdem die RNZ Ende April über den möglichen Standort auf dem Polizeigelände berichtete, bekommt der Bronner-Verein unzählige Anfragen. Hirn versteht die Wieslocher, die fragen, warum "ihre" Fohlen eingezäunt werden müssten: "Die sehen in der Plastik ihre eigene Jugend", vermutet die Vorsitzende. Doch heute sei eine andere Zeit. "Das Einzäunen ist kein böser Wille, sondern eine absolute Notwendigkeit", unterstreicht Hirn. Denn die Plastik sei aus gebranntem Ton und eben nicht wie viele andere Kunstwerke aus Metall. "Man muss sich das so vorstellen: Die Fohlen sind wie eine geklebte Kaffeetasse. Wenn die herunterfällt, kann man sie nicht noch einmal kleben", macht Hirn die Problematik deutlich.

Derzeit befindet sich die Fohlengruppe zur Restaurierung in der Majolika in Karlsruhe. Zunächst mussten die beiden Figuren gesäubert, dann die mehrfach gebrochenen Beine von der alten Sockelplatte entfernt werden. Außerdem mussten die beiden Pferde getrennt werden, weil ein Riss entdeckt wurde: "In der Majolika hat man sie auseinandergefräst, um an die Schadstelle zu kommen", berichtet Hirn. Der Riss wird nun fachmännisch verschlossen und anschließend retuschiert, sodass man ihn nicht mehr sieht. "Nächste Woche fahre ich mit unserem Steinmetz Daniel Wolf nach Karlsruhe, um mit den Fachleuten der Majolika zu überlegen, wie die Beine der Fohlen stabilisiert werden können", berichtet Hirn. Die Bruchstücke nur wieder anzukleben, sei zu instabil. "Wir wollen Kernbohrungen machen und die Beine von innen mit Metall versehen, um die Standfestigkeit zu erhöhen", so die Vorsitzende des Bronner-Vereins.

Anschließend kommt die Plastik auf die neu gebrannte Sockelplatte. Sie musste ebenfalls ersetzt werden, weil das Originalteil zu viele Risse und Beschädigungen hatte. Wenn die Plastik zurück in Wiesloch ist, soll sie auf einem großen Sandsteinquader – einem historischen Bauteil aus dem Psychiatrischen Zentrum, das nicht mehr zuzuordnen ist – aufgestellt werden. So können die Fohlen auch über den niedrigen Zaun blicken, der die Amarante-Anlage vom Gelände des Polizeireviers trennt, und von Spaziergängern erblickt werden.

Hirn ist nach wie vor von den Fohlen begeistert: Else Bach habe sich durch die sehr realistische Darstellung von Tieren profiliert. "Die Tiere sind wunderschön, da passt kein Mensch dazu. Sie hat sie in der natürlichen Form porträtiert", sagt Hirn. Die Wieslocher Fohlen seien jung und wild und es scheine, als wollten sie gleich weglaufen.