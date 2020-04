Wiesloch. (pol/mare/rl) Trotz eines Betriebsverbots wurde am Dienstag im Fitness-Center "Fit-o-drom easy" im Adelsförsterpfad trainiert. So lautet der Vorwurf der Polizei, die eine entsprechende Pressemitteilung am Mittwoch veröffentlichte. Eine "Corona-Streife" des Polizeireviers Wiesloch hatte demnach beim Vorbeifahren kurz vor 19 Uhr bemerkt, dass im Studio offenbar Trainingsbetrieb herrschte. Beim genaueren Hinsehen und Hinhören sei eine Person beim Training auf einen "Stepper" beobachtet wurden. Außerdem hätten die Beamten trainingstypische Geräusche festgestellt, hieß es in der Mitteilung. Das Studio sei allerdings verschlossen gewesen. Ein Angestellter öffnete schließlich und meinte, dass lediglich Renovierungsarbeiten stattfänden.

Tatsächlich wurden laut Bericht im Inneren zehn Personen angetroffen. Zwei von ihnen standen bereits unter der Dusche, andere reinigten Geräte oder hantierten an ihnen, so die Mitteilung der Polizei. Alle hätten Sportkleidung getragen und Sporttaschen dabei gehabt.

Dass die Geräte nach der Reinigung auch zwecks ihrer Funktionsfähigkeit überprüft werden müssten, bewertete die Polizei als Ausrede des Angestellten. Eine Anzeige wurde an die Wieslocher Verwaltungsbehörde vorgelegt.

In einem bei Facebook veröffentlichten Video widersprach das Fitness-Center der Polizeidarstellung. Geschäftsführer Vassili Delis spricht darin von einem übereifrigen Beamten, der haltlose Mutmaßungen und Unterstellungen geäußert habe, die dann unwidersprochen übernommen wurden.

Im Gegenteil hätten sehr wohl Renovierungsarbeiten stattgefunden. So hätten die beiden Personen zum Beispiel geduscht, weil sie verschwitzt von der Arbeit gewesen seien und nicht, weil sie trainiert hätten.

