Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Eine Zweitwohnung hat sie bereits in der Weinstadt und die ersten etwas mehr als zwei Wochen im Wieslocher Rathaus hat die neue Umweltbeauftragte Alexandra Dreyer schon hinter sich. Die 26-Jährige, im pfälzischen Germersheim geboren, hat am 1. Februar ihre erste offizielle Stelle angetreten.

An der Universität Landau hatte sie Umweltwissenschaften studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen. Es folgte der Master in den Bereichen Biodiversität und Naturschutz in Marburg. "Ich wollte schon immer in Richtung Naturwissenschaften, wie beispielsweise Biologie, gehen und habe festgestellt, dass der Bereich ,Umwelt’ doch größere Vielfalt bietet", meinte Dreyer im Gespräch mit der RNZ. "Es eröffnet sich mir hier in Wiesloch die Möglichkeit, die begonnene, erfolgreiche Arbeit fortzusetzen."

Vor ihrer Bewerbung in der Weinstadt war sie Praktikantin in einem Umwelt-Planungsbüro in Karlsruhe, um dann Ende des Vorjahres noch für rund zwei Monate an der Umweltakademie des Landes Baden-Württemberg weitere Erfahrungen zu sammeln. Dann kam die Ausschreibung für die Stelle als Umweltbeauftragte in Wiesloch. "Ich habe mich zuvor natürlich informiert und kenne einige Probleme bereits, wie die Altlasten im innerstädtischen Bereich."

Schon jetzt ist ihr klar, dass ihre Arbeit aus einem Mix aus Kompromissbereitschaft und Kommunikation bestehen wird. Die Voraussetzungen dafür sehen gut aus. "Ich bin hier gut und freundlich aufgenommen worden", freute sie sich. Sie teilt sich das Büro mit der Klimaschutzmanagerin Rebekka Mandler. "Wir haben zwar unterschiedliche Themenfelder zu bearbeiten, aber es gibt doch Schnittstellen, bei denen wir uns kreativ austauschen können", sieht sie in der Kooperation einige Vorteile. So hat sie sich in ihrer Masterarbeit schon mit dem Thema "Windkraft" beschäftigt.

Die ersten Aufgaben hat sie flugs erledigt. "Die Kröten sind wieder auf Achse und deshalb haben wir, gemeinsam mit dem Team vom Bauhof, Vorkehrungen getroffen – und ich habe meine erste Pressemeldung geschrieben." Als nächstes steht die Kontrolle der Nistkästen im Stadtgebiet an. "Wir erfassen den Zustand und listen die Arten auf, die dort Unterschlupf gefunden haben."

Und es laufen die Vorbereitungen für die "Earth Hour", eine weltweite Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz. Am 26. März werden in Wiesloch an allen öffentlichen Gebäuden von 20.30 bis 21.30 Uhr die Lichter ausgeschaltet. Ziel sei es, so Dreyer, auch möglichst viele Privathaushalte und vielleicht sogar die Gastronomie mit einzubinden. Weiterhin wird es um die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der EU gehen. "Da werden Gespräche mit anderen Städten und Gemeinden hier in der Region stattfinden, um das Ziel zu erreichen", sagte Alexandra Dreyer. In erster Linie gehe es darum, die Strukturen der Gewässer und die Wasserqualität selbst zu verbessern. Eine Studie soll dann später die Grundlage für das weitere Vorgehen bilden. "Ich bin in enger Abstimmung mit dem Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch", so die Umweltbeauftragte.

Es gehe dabei unter anderem auch um den Artenschutz – der in allen künftigen Aufgaben Dreyers eine wichtige Rolle spielen wird. "Nur ein Beispiel sind die LED-Leuchten. Da gibt es Varianten, die für Insekten sehr schädlich sind, werden sie doch angezogen und verenden." Je größer der Ultraviolett- und Blauanteil des Lichts, desto stärker die Anziehungskraft auf Insekten. "Man kann unter anderem die Lichtintensität regeln, um dem entgegenzuwirken."

Privat konzentriert sich Alexandra Dreyer auf sportliche Betätigungen – Joggen und in den Sommermonaten zudem Beachvolleyball. Den "richtigen Ton" trifft sie übrigens nicht nur im Umgang mit den neuen Kolleginnen und Kollegen, sondern auch mit der Trompete. "Ich spiele im Verbands-Jugendorchester in Germersheim", erzählte sie im Gespräch. Wie oft sie allerdings Gelegenheit dazu haben wird, ist bei der neuen Aufgabenvielfalt abzuwarten. Zumal sie auch hin und wieder zu ihrem ersten Wohnsitz im Schwarzwald unterwegs sein wird, um die Freizeit mit ihrem Freund zu verbringen.

Hin und wieder kann sie sich auch Ratschläge bei ihrer Vorgängerin Monika Stein oder bei Meinrad Singler, beide bereits im Ruhestand, einholen. Dreyer freut sich darüber: "Das ist mir eine wertvolle Hilfe, die ich gerne annehme."