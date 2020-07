Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Ein komplexes Bild: Verluste in Millionenhöhe, allerdings auch Zuschüsse seitens des Landes prägen den Haushalt der Stadt Wiesloch im laufenden Jahr.

Kämmerin Petra Hoß präsentierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Staufersaal des Palatins vorläufige Zahlen darüber, wie sich die Corona-Krise auf die Finanzen der Weinstadt bis jetzt ausgewirkt hat. Bedingt durch die erlassene Haushaltssperre wurden in den beiden Sparten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) bis jetzt Einsparungen in Höhe von insgesamt etwa 1,77 Millionen Euro vorgenommen.

"Allerdings handelt es sich hierbei in den meisten Fällen um Verschiebungen ins nächste Jahr", klärte Hoß auf. In der September-Sitzung des Gemeinderats wird sie die fortgeschriebenen Zahlen bei der Diskussion und Verabschiedung des Nachtragshaushalts vorstellen.

"Wir versuchen, bei den einzelnen Projekten weiter einzusparen", teilte sie mit, konnte allerdings bereits jetzt einzelne Eckdaten ankündigen. So wird sich der Zahlungsmittelfehlbetrag in diesem Jahr voraussichtlich auf drei Millionen Euro belaufen, die Liquiditätslücke wächst auf zwei Millionen Euro an und Darlehen müssen in Höhe von 20,1 Millionen Euro aufgenommen werden. "Im Detail sieht es im Zentralbereich so aus, dass wir bei der Einkommenssteuer mit einem Verlust von 1,9 Millionen Euro zu rechnen haben", sagte die Kämmerin. Nicht verändert hat sich der bereits im Mai prognostizierte Verlustausgleich für das Palatin, es sind nach wie vor 1,35 Millionen Euro.

Abweichungen gibt es zudem in den einzelnen Budgets der Fachgruppen in der Stadtverwaltung. Ein Minus von 70.000 Euro steht im Bereich der Parkgebühren an und rund 760.000 Euro weniger ergeben sich aus dem Ausfall der Eltern- und Essensbeiträge wegen der Schließung von Kindertagesstätten und Schulen – in der Mai-Sitzung war man noch von 587.000 Euro ausgegangen. Auch bei der Vergnügungssteuer (Betrieb von Spielhallen beispielsweise) rechnet Hoß mit Mindereinnahmen von 175.000 Euro.

Trotz dieser doch eher düsteren Prognosen konnte Petra Hoß auch Erfreuliches berichten. Anfang dieser Woche hatte die Landesregierung Baden-Württembergs beschlossen, den Kommunen finanziell unter die Arme zu greifen. Insgesamt stehen rund 2,1 Milliarden Euro für die Städte und Gemeinden zur Verfügung. Eine Milliarde Euro gibt es landesweit für die Kompensierung der rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen, ebenfalls eine Milliarde Euro wird für die Verluste im kommunalen Finanzausgleich gezahlt. "Hinzu kommt noch die nochmalige Aufstockung der Soforthilfe in Höhe von 50 Millionen Euro und für Infektionsschutzmaßnahmen fließen Gelder in Höhe von 47 Millionen Euro", informierte Hoß. Bei den bereits im Mai seitens des Landes beschlossenen Soforthilfen (100 Millionen Euro) flossen rund 380.000 Euro in die städtischen Kassen Wieslochs. "Ich habe in den heute vorgelegten Zahlen nur den Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle sowie die Zuschüsse für den Öffentlichen Nahverkehr erfasst."

Wie Hoß betonte, werden die anderen Zuwendungen nach vorliegendem Verteilerschlüssel eingearbeitet und den Mitgliedern des Gemeinderats rechtzeitig vor der September-Sitzung übermittelt. "Wir werden jetzt innerhalb der Verwaltung alle Möglichkeiten ausschöpfen, mögliche weitere Einsparungen zu prüfen und umzusetzen."