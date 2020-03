Wiesloch. (RNZ) Wie die Stadt Wiesloch mitteilt, zeigt sich auch in der momentanen Krise das große bürgerschaftliche Engagement in Wiesloch. Viele Gruppen, Vereine oder Organisationen sind schon aktiv geworden und bieten vielfältige Hilfsmöglichkeiten an. Auch private Nachbarschaftshilfen funktionieren laut Stadt hervorragend und auf sozialen Netzwerken entstehen Gruppen, die Hilfsangebote anbieten. "Das ehrenamtliche Engagement so vieler Wieslocher ist überwältigend", so OB Dirk Elkemann, "ich danke allen Bürgern, die jetzt Verantwortung für andere übernehmen, von ganzem Herzen."

Auf der Homepage der Stadt Wiesloch wurde aktuell eine Seite angelegt, auf der alle bekannten Initiativen zusammengefasst werden. Sie ist direkt über die Startseite abrufbar oder über den direkten Link hier. Diese kann ständig aktualisiert werden, wenn der Stadt Wiesloch eine neue Initiative bekannt wird. Wer als Verein, Organisation oder Gruppe ein neues Einkaufsangebot veröffentlichen möchte, kann dies einfach an presse@wiesloch.de mailen.

Die Stadt bittet darum, diese Informationen und die Kontaktnummern auch denjenigen weiterzugeben, die online nicht vernetzt sind.