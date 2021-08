Wiesloch. (RNZ) Anfang August waren erneut Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des THW Wiesloch-Walldorf in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Das teilte der Ortsverband Ende vergangener Woche mit. Dabei war die Fachgruppe N (Notversorgung und Notinstandsetzung) vor Ort.

Die Aufgabe der sieben Helferinnen und Helfer, die am Dienstag, 3. August, um 5.55 Uhr aufgebrochen waren, bestand zunächst daraus, die mehr als 200 Zelte der Einsatzkräfte zu betreuen. "Dazu gehörte beispielsweise auch die Zeltheizungen regelmäßig nachzutanken", erklärt Zugtruppführer Lukas Hudelmayer.

Heizungen seien notwendig, denn nachts wird es im Bereitstellungsraum auf dem Nürburgring bereits empfindlich kalt. Auch die regelmäßige Versorgung der Verbrauchsgüter in den Sanitärbereichen gehörte zu den Aufgaben der THW-Helfer.

Die Fachgruppe N kann Arbeiten am Wasser ausführen, Arbeits- und Einsatzstellen beleuchten, Elektro- und Pumparbeiten vornehmen, Transportarbeiten übernehmen und auch technische Hilfeleistungen durchführen, wie der THW Ortsverband auf seiner Homepage berichtet.

Zusätzlich unterstützte der Ortsverband Wiesloch-Walldorf den Aufbau eines neuen Bereitstellungsraums. Unter anderem wurde dort eine neun Meter breite Kabelbrücke aufgebaut. Der neue Bereitstellungsraum soll den bisherigen beim Nürburgring ersetzen. Am Dienstagabend – also exakt nach einer Woche – kehrten die THW-Helfer aus der Region nun wieder in ihre Heimat zurück. Bereits die nächsten Einsätze in den Hochwassergebieten sind aber bereits in Planung.

Auch eine Biologin, die dem Ortsverband Wiesloch-Walldorf angehört, unterstützte das Trinkwasserlabor vor Ort bis zum gestrigen Sonntag.

Insgesamt waren die technischen Helfer aus Wiesloch-Walldorf bereits drei Mal in den Hochwasser-Gebieten im Einsatz, unter anderem die Fachgruppe Räumen und die Führungseinheit. Außerdem unterstützten zwei Räumgeräte-Fahrer die Arbeiten vor Ort.