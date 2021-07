Wiesloch-Frauenweiler. (obit) Der Stadtteilverein Frauenweiler nimmt am heutigen Freitagnachmittag noch Spenden für die Hochwassergebiete im Norden von Rheinland-Pfalz an. Dies bestätigte Adrian Seidler vom Stadtteilverein. "Wir wollen einen kleinen Teil dazu beitragen", erklärt er.

Kleidung ist damit allerdings nicht gemeint. Vornehmlich Lebensmittel, Campingkocher, Trockengeräte oder auch andere Gegenstände zur Hilfe werden derzeit gesucht. "Es werden praktische Dinge benötigt", betont Seidler. Dinge, wie Spielsachen, die vor Ort nicht abgegeben werden können, sollen bei einem Dorfflohmarkt in Frauenweiler im Oktober veräußert werden. Die Erlöse werden dann an die betroffenen Gebiete gespendet. Die Spenden können am Freitag ab 17 Uhr im Habichtweg 1 in Frauenweiler abgegeben werden. "Wir haben schon Sachen bekommen", freut sich Seidler. Je nach Ausmaß könnte der Stadtteilverein auch auf einen 3,5-Tonnen-Transporter zurückgreifen, den ein Unternehmen zur Verfügung stellt.

Am Samstagmorgen um 5 Uhr fährt er bis Sonntag mit mehreren Helferinnen und Helfern nach Antweiler im Kreis Ahrweiler. "Wir nehmen auch Wasser mit", erklärt er. Bisher seien zwischen sechs und acht Helfern dem Aufruf gefolgt. Für weitere sei noch Platz. Vor allem Leute, die beispielsweise einen Kettensägenschein haben, oder spezielle Geräte besitzen, sind gesucht. Auch Geldspenden nehmen die Helfer mit nach Antweiler. Diese können noch beim Stadtteilverein abgeben werden. "Ich verbürge mich, dass das ankommt", verspricht Seidler.

Am Mittwoch, 28. Juli, 19 Uhr, richtet die Leichtathletik-Abteilung der SG Walldorf außerdem einen Spendenlauf zu Gunsten der Hochwasser-Opfer aus. Das teilte die SG mit. Start und Ziel sind im Walldorfer Waldstadion. Es gibt verschiedene Streckenlängen von 2,5, 5, 7,5 oder 10 Kilometern. Anmeldungen sind unter www.spendenlauf.jimdosite.com möglich.