Vor Kurzem hatte sich Autorin und Stipendiatin Angela Bubba bei einer Lesung in der Buchhandlung Eulenspiegel vorgestellt. Drei Monate lebt und schreibt sie auf Einladung der Heimann-Stiftung in Wiesloch, von links: Buchhändler Wolfgang Meny, Verleger Manfred Metzner vom Verlag "Wunderhorn", Angela Bubba, Gerda Heimann, OB Dirk Elkemann und Archim Heimann. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Sie bleibt noch bis Ende Juli in Wiesloch und sitzt derzeit an einer Erzählung, die als Basis den Besuch von Alberto Moravia 1985 in Deutschland zum Gegenstand haben wird: die italienische Schriftstellerin Angela Bubba, Gewinnerin des Residenzstipendiums der in der Weinstadt ansässigen "Heimann Stiftung". Man habe sich, so Dr. Archim Heimann, als Stiftungsziel die Völkerverständigung zwischen Italien und Deutschland gesetzt. "Richtig los" gegangen sei es mit dem Projekt vor etwa drei Jahren.

Mit der jetzt laufenden Unterstützung für die Italienerin, die 1989 in Cantanzaro (Kalabrien) geboren wurde und in Rom lebt, will die Stiftung die junge Frau fördern und ihr die Möglichkeit eröffnen, in einem besonderen Umfeld literarisch tätig zu werden. Bis Ende Juli ist Angela Bubba noch in Wiesloch, von der Heimann-Stiftung ist sie während dieser Zeit kostenlos in einer Wohnung im Heimannschen "Italienhaus" in der Heidelberger Straße untergebracht und erhält zudem ein Taschengeld.

"Wir sind seit Jahren immer wieder nach Italien gefahren und haben es uns zum Ziel gesetzt, auf kultureller Ebene etwas aufzubauen", berichten Archim und Gerda Heimann. Das jetzt ausgelobte Stipendium soll eine dauerhafte Einrichtung werden. Angela Bubba selbst stellte sich vor Kurzem mit einer Lesung in der Buchhandlung Eulenspiegel vor. Sie hat bereits an mehreren Wettbewerben erfolgreich teilgenommen, studiert derzeit in ihrem Heimatland Literaturwissenschaften und arbeitet an ihrer Promotion. Die Autorin veröffentlichte schon 2009 ihren ersten Roman, es folgten bis 2017 drei weitere. Sie wirkt auf den ersten Blick eher introvertiert, aber das täuscht. Sie hat ihre Ziele klar abgesteckt und die Erfahrung, in einem für sie neuen Umfeld schriftstellerisch tätig zu sein, ist für sie nach eigenen Worten "reizvoll und motivierend".

"Wir wollen, dass das Residenzstipendium eine feste Einrichtung unserer Stiftung wird", erklären die Heimanns. Angela Bubba wurde von einer Jury aus mehreren Bewerbern ausgewählt. "Und das war am Anfang nicht so einfach, aber über ein Netzwerk, an dem unter anderem der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci mitgewirkt hat, konnten wir mögliche Kandidaten kontakten."

Angela Bubba selbst machte bereits in ihrer Schulzeit auf sich aufmerksam, wurde von den Lehrern gefördert und entwickelte bald ihren eigenen Erzählstil. In den kommenden Wochen wird sie diesen in Wiesloch in ihrer großzügigen "Schreibstube" in der Heidelberger Straße ausbauen und verfeinern und setzt auf die Erfahrungen von Alberto Moravia, der bei seinem Besuch hierzulande über die militärische Rolle Deutschlands, die Atombomben in Japan und die philosophische Tradition Deutschlands geschrieben hatte.

"Wichtig ist nicht nur das Stipendium an sich, denn auch Angela Bubba wird bei ihrem rund dreimonatigen Aufenthalt hier bei uns einen tieferen Einblick in die Lebensgewohnheiten und die Kultur der Deutschen gewinnen", betonte Archim Heimann. Vorgesehen ist, die zurzeit entstehende Erzählung in deutscher Übersetzung im Heidelberger Verlag "Wunderhorn" zu veröffentlichen.

In jüngerer Vergangenheit hatte die Heimann-Stiftung eine Ausstellung im Wieslocher Rathaus zum Thema "Was hält uns Europäer zusammen" initiiert, ein Schülerpraktikum für eine junge Italienerin durchgeführt und zwölf Jugendliche aus Italien und Deutschland bei deren Zugreise durch beide Länder unterstützt. Die dabei gewonnen Eindrücke wurden dann zu Papier gebracht.