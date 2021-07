Von Timo Teufert

Walldorf. Junge Menschen haben es oft schwer, Wohnraum zu finden, den sie sich leisten können. Dem will Walldorf jetzt etwas entgegensetzen: Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Umbau des Dachgeschosses der Hauptstraße 11 zu einer Wohngemeinschaft für "Junges Wohnen" beschlossen. Für insgesamt 630.000 Euro wird das seit Jahren leer stehende, 244 Quadratmeter große Dachgeschoss des Anwesens umgebaut: Es entstehen sechs Wohnräume, zwei Bäder sowie ein Aufenthalts- und ein Küchenbereich, die vom Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft vermietet werden sollen. Mit dem Umbau will die Stadt in Zukunft auch Interessenten für einen Ausbildungsplatz eine entsprechende Unterkunft anbieten können.

"Die Verwaltung hat in der Vergangenheit Vorschläge für eine gewerbliche Nutzung vorgelegt, wobei die baurechtlichen und –technischen Anforderungen so umfangreich gewesen wären, dass sie ein Investitionsvolumen ausgelöst hätten, das nicht vertretbar wäre", erklärte der Erste Beigeordnete Otto Steinmann. Der vorliegende Vorschlag sehe eine Nutzung als Wohngruppe vor. "Dennoch ist auch dies nicht zum Nulltarif zu haben." Vor allem, weil neben den baulichen Eingriffen auch die komplette Elektroinstallation erneuert werden müsse. "Aber letztlich gibt es keine Alternative: Wir müssen jetzt tätig werden, denn ein weiterer Leerstand macht die Einheit nicht besser und die Wirtschaftlichkeit auch nicht", so Steinmann. Er glaube, dass es der Verwaltung gelingen könne, dieses neue Wohnkonzept zu bespielen. "Uns ist bewusst, dass es keine leichte Aufgabe sein wird, hier eine gute Zusammensetzung der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen", so Steinmann. Dennoch könne es – vor allem bei Bewerberinnen und Bewerbern – ein Kriterium sein, eine Stelle in Walldorf anzunehmen, wenn es gelinge, dort günstigen Wohnraum zu schaffen.

Im Dachgeschoss müsse die Wohnung ergänzend unterteilt werden, erklärte Stadtbaumeister Andreas Tisch. Die Belichtung erfolge über zusätzliche Dachfenster und die große Dachterrasse. Nach der Brandverhütungsschau sei zudem ein zusätzlicher Treppenraum nötig, um eine gesicherte Zugangsmöglichkeit zum Dachgeschoss zu schaffen. "Die Eingriffe werden aber verkraftbar sein", versprach Tisch. Die im Dachgeschoss vorhanden Emporen könnten zwar nicht als Wohnraum abgegrenzt werden, sie seien aber Teil des Angebots "Junges Wohnen". "Das wird sicher gut angenommen. Wir müssen aber endlich diese Einheit in die Nutzung bringen", sagte Tisch. Umbauten wird es auch auf der Ebene des Werkraumtheaters geben: Dort muss eine Trennwand errichtet werden, um den Bereich der Lüftungsanlage vom Lager und der Nähstube abzugrenzen. Als Ausgleich erhält das Theater dafür einen zusätzlichen Lagerraum im Dachgeschoss.

"Trotz der Kostensteigerung befürworten wir diese Investition", sagte Christian Winnes (CDU). Denn diesen Kosten stünden fehlende Mieteinnahmen durch zehn Jahre Leerstand und vor allem für die Stadt Walldorf ein völlig neues Wohnkonzept gegenüber. "Eine Wohngemeinschaft für ,Junges Wohnen’ ist ein zukunftsorientiertes Wohnmodell, dass Walldorf gut tut", ist Winnes überzeugt. Bei positiver Resonanz kann sich seine Fraktion vorstellen, dieses Modell in Zukunft weiter auszubauen. Denn in Walldorf sei es schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden. "Um dies zu ändern, ist diese Art von Wohngemeinschaft – neben kostengünstigen Wohnungen – ein weiteres Puzzleteil, um den Wohnungsmarkt zu entlasten", fand Winnes. Als Zielgruppe für das ,Junge Wohnen’ sieht die CDU vor allem junge Erwachsene: "Womöglich Berufseinsteiger, die nicht allein, jedoch selbstständig und günstig leben wollen."

Über die Zukunft des Gebäudes habe der Gemeinderat schon öfters diskutiert, erinnerte sich Manfred Zuber (SPD). Vor drei Jahren habe sich der Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr dafür ausgesprochen, die Wohnung wieder nutzbar zu machen. Nachdem eine gewerbliche Nutzung nicht wirtschaftlich umzusetzen war, habe sich der Ausschuss für die Weiternutzung als Wohnung entschieden. "Eine Teilung in mehrere selbstständige Wohneinheiten ist aber zum einen wegen der Erschließung und zum anderen wegen der baulichen Vorgaben nicht möglich", so Zuber. So wurde die Idee des ,Jungen Wohnens’ geboren. "Wir können es uns gut vorstellen und hoffen, dass die WG ,Junges Wohnen’ endlich die Lösung des Problems ist", so Zuber. Die Einheit sei viel zu groß und deshalb für den normalen Mietwohnungsmarkt ungeeignet. "Die Grundidee des Umbaus für dieses Projekt finden wir ganz besonders lobenswert: Der Begriff ,Dienst-WG‘ ist zwar noch neu, aber nach unserer Meinung doch zukunftsfähig", sagte Zuber. Vielleicht sei es für manchen Bewerber der Grund, in Walldorf bei der Stadt oder einer städtischen Einrichtung eine Stelle anzunehmen.

"Wohnraum ist ein kostbares Gut und vor allem leider auch heute ein kostspieliges Gut", sagte Nele Böhm (Grüne). Von Jahr zu Jahr werde das Finden von Wohnraum, der nahe am Arbeitsplatz liege und finanzierbar sein müsse, immer mehr zu einer Herausforderung, so die Grünen-Rätin. "Mit dem Umbau des Dachgeschosses wird aus vorhandenen Ressourcen etwas Neues gestaltet und bietet so die optimale Grundlage, jungen Menschen sowie städtischen Bediensteten Wohnraum zu schaffen, der zentral liegt und dennoch bezahlbar ist", lobte die Stadträtin. Die vorgeschlagene Nutzung des Dachgeschosses halte ihre Fraktion für sinnvoll. Denn: "Unser Ziel ist es natürlich, Walldorf attraktiv und vielfältig zu gestalten, insbesondere für junge Menschen." Doch genau dafür brauche es solche Anreize.

"Das angedachte Wohnmodell für ,Junges Wohnen’ findet unsere Zustimmung", erklärte auch Günter Lukey (FDP). Damit erhöhe die Stadt ihre weichen Standortfaktoren um einen winzigen Mosaikstein. "Gerade für junge Menschen mit einem kleineren Geldbeutel könnte dies ein Argument sein, eine Arbeitsstelle bei der Stadt anzutreten, wenn eine Wohnung zu günstigen Bedingungen gleichzeitig mit einem Arbeitsplatz angeboten werden kann", so Lukey. Die hohen Kosten sind für die FDP kein Argument, auf die Umgestaltung des Dachgeschosses zu verzichten: "Wir hätten uns allerdings einen weitaus früheren Baubeginn gewünscht, denn dadurch sind der Stadt Jahre lange Zeit Mieteinnahmen entgangen", so der FDP-Mann. Diese wären ein solider Grundstock für die Neugestaltung der Wohnung gewesen.