Bei den Heidelberger Druckmaschinen stehen Umzugsaktivitäten an. So werden Arbeitsplätze "verdichtet", also Hallen frei gemacht, um dort den Industriepark anzusiedeln. Auf dem 27 Hektar großen Areal sollen laut Planungen Forschungseinrichtungen und Büros entstehen, aber auch ein Fitnesszentrum, Gastronomie und Einzelhandel. Diese sind jedoch nur für die dort Beschäftigten vorgesehen. Foto: Siegfried