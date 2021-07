Wiesloch (obit). Schwarze Rauchschwaden hingen am Samstagabend über Wiesloch: In der Straße Zwischen den Wegen geriet kurz nach 17 Uhr ein Neubau in Brand – und sorgte für zahlreiche Notrufe in der Leitstelle und für ein Großaufgebot der Feuerwehren aus der Region. 65 Einsatzkräfte aus Wiesloch, den Wehren der Stadtteile und Walldorf bekämpften über mehrere Stunden die Flammen, wie Marco Friz, Sprecher der Wieslocher Feuerwehr, erklärte. Der Einsatz wurde außerdem durch die Unterkreisführungsgruppe koordiniert.

Demnach sei der Brand im Dachgeschoss im dritten Stockwerk eines im Bau befindlichen Wohnhauses ausgebrochen. Mit einer Drehleiter der Wieslocher und einem Teleskopmast der Walldorfer Feuerwehr wurde verhindert, dass die Flammen auf die umliegenden Nachbargebäude übergreifen konnten. "Außerdem waren mehrere Atemschutztrupps im Einsatz", berichtete Friz. Dazu musste das Gebäude wegen der Rauchentwicklung gelüftet werden. Auch die Fassade wurde mit Sägen geöffnet, um darunterliegende Brandherde zu löschen, so der Sprecher. Zudem kamen Wärmebildkameras zum Einsatz. Gegen 21 Uhr war der Einsatz beendet.

An dem Gebäude, das noch nicht bezogen wurde, entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei hat unterdessen die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Neben den Einsatzkräften waren zahlreiche Schaulustige vor Ort, wie es von Seiten der Rettungskräfte heißt.

Update: Sonntag, 18. Juli 2021, 18 Uhr